Lačen umetnik ni dober umetnik

Kulturniki si želijo, da je nevladni sektor prepoznan kot tisti steber, ki prispeva k razvoju umetnosti in kulture

Naslovnica Mladine, ki izide v petek, 9. februarja.

Včeraj je potekala novinarska konferenca kulturnikov in kulturnic v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, kjer so predstavili posamična stališča kulturnih združenj in organizacij ter njihove poglede. Ministrstvo namreč želi sprejeti posamične škodljive ukrepe brez dialoga s strokovno javnostjo. Kulturna združenja se ukvarjajo samo z umikom dveh dokumentov iz procedure in to sta Nacionalni program za kulturo in krovni zakon. Če se dokumenti ne umaknejo, kulturniki pozivajo k odstopu ministra za kulturo, Antona Peršaka.

Na konferenci so bili prisotni predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčan, predsednica društva Asociacija, ki je mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Jadranka Plut in direktor centra urbane kulture Kino Šiška, Simon Kardum.

Skupno izjavo kulturnikov proti sprejemanju škodljivih ukrepov na področju kulture so podpisala številna združenja, ki delujejo na različnih področjih kulture in umetnosti, dokončen seznam pa je bil napisan včeraj na novinarski konferenci. Podpisani terjajo, da se procedura sprejetja nacionalnega programa za kulturo in sprejemanja spremembe krovne zakonodaje zaustavi. Če vlada teh postopkov ne bo zaustavila zahtevajo od predsednika vlade, da razreši ministra za kulturo. Izjava je dostopna na spletni strani asociacije. Kulturniki trdijo, da je bilo včerajšnje srečanje signal, poziv, da ne gre samo za glas nezadovoljstva posameznikov, gre za nekaj večjega.

Direktor centra urbane kulture Kino Šiška meni, da bi minister Anton Peršak moral natančno povedati kako bo stvari reševal do izteka svojega mandata. Za ministrstvo pravi, da je »ministrstvo v pokoju.«

"Nehajmo se sprenevedati, da je lačen umetnik, dober umetnik. Ne pristajamo več na to." (Jadranka Plut)

Minister je v nacionalnem svetu za kulturo ponovno poudaril, da mu je žal ker kulturniki ne vidijo njegovih dobrih rešitev, oni pa na to odgovarjajo s tem da so vse te rešitve tudi argumentirali, ključen problem ministrstva in vlade pa je da ne želi dialoga. Ta bi moral biti konstruktiven, inkluziven in transparenten. Prav tako je na interni seji povedal, da zaradi tega javnega blatenja umika predlog krovnega zakona. Poglavitni problem je pomanjkanje sredstev, saj plače javnih zavodov požrejo vse. To je diskurz letošnjega leta, ki skuša vnesti razdor med javni in nevladni sektor. Ministrstvo smatra da NVO (nevladne organizacije), niso komplementaren sektor v javnem sektorju. Po novem se je tam znašel tudi ljubiteljski sektor, ki pa po definiciji in pravno formalni obliki spada pod nevladne. Asociacija je pripravila diverzifikacijo med ljubiteljski nevladnimi organizacijami in poklicnimi nevladnimi organizacijami. To definicijo ministrstvo ima, je pa ne upošteva.

Problem pa nastane, ko ministrstvo piše o javnem interesu. To je za prisotne oblikovanje in pričakovanje družbe. Pravijo, da je občinstvo tisto, ki bo določalo interes. Ampak to ne more biti merilo, saj imamo usposobljene stroke, ki to definirajo. Kako bo nevladna organizacija zagotavljala primerno plačilo? Minister, ki je ta osnutek pripravljal, bi moral poskrbeti da kot spremno besedilo temu osnutku zakona pripada tudi finančno poročilo. Nenazadnje, ministrstvo ni naredilo evalvacije ali analize. Kaže, da ministrstvo nima vizije, analiz, nima jasnih ciljev, ki bi bili podkrepljeni s konkretnimi dokumenti in finančnimi konstrukcijami. Rezultat tega pa bo umiranje umetnosti in kulture.

"Nobenega simptoma v kulturni politiki v tem mandatu ni, da bi lahko govorili o razvoju v politiki in razumevanju ter ustvarjanju pogojev za naprej." (Janez Janša)

Avtor, režiser in izvajalec interdisciplinarnih projektov Janez Janša je izjavil: »Zakaj bi mi bili prijazni do ministra, ki je izrazito neprijazen do področja za katerega je bil imenovan, s ciljem da ustvarja pogoje zakonske podlage, da izboljšuje pogoje in sledi temu kar je zapisano v koalicijski pogodbi, da ustvarja nove kulturne modele ter da izboljša položaje nevladnih organizacij? Prekinemo neko izjemno nevarno razumevanje kulture, ki vrača to razumevanje v 19. Stoletje. To je neka narodotvorna tradicionalna umetnost, po drugi strani pa tudi ljubiteljska. Predstavlja volilno bazo, ki je množična za tiste, ki to volilno bazo ciljajo. To je manipulacija za popolnoma banalne politične usmeritvene cilje. Konstruktivno potrebujemo kulturno politiko, ki je zainteresirana za kulturo in umetnost v širšem smislu. Nobenega simptoma v kulturni politiki v tem mandatu ni, da bi lahko govorili o razvoju v politiki in razumevanju ter ustvarjanju pogojev za naprej. «

Na konferenci so povzeli zahteve, ki so jih pripravili za nevladni sektor in samozaposlene. Vsi si želijo razvojno naravnano politiko, usklajen, vključujoč dialog, ki bo tudi inkluziven in konstruktiven in zahtevajo ne samo zamenjavo ministra ampak tudi reforme celotnega ministrstva za kulturo. Naj vlada skupaj s prihajajočim ministrom zagotovi kulturi in umetnosti več sredstev. S tem pokaže do tega odnos. Z njihove strani si želijo, da je nevladni sektor končno prepoznan kot tisti steber, ki prispeva k razvoju umetnosti in kulture.

Jadranka Plut: »Nehajmo se sprenevedati, da je lačen umetnik, dober umetnik. Ne pristajamo več na to.«