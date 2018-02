Stanislav Koblar | foto: Borut Krajnc

Elvira Hasanagić, sopranistka

Pevka fascinantne karizme, lepega sopranskega glasu briljantnih visokih tonov in čustvenih pianov

Tako je pisal Nordbayern o sopranistki Elviri Hasanagić, najmlajši iz nove generacije slovenskih opernih pevk, ki so se iz domače sivine operne ustvarjalnosti zavihtele do mednarodnega sozvezdja, posutega z opernimi zvezdami in zvezdicami, in pogumno vstopile na najpomembnejše mednarodne operne in koncertne odre. Na valentinovo se bo na gala koncertu opernih arij Zimskega festivala Ljubljana predstavila ob slovitem mehiškem tenoristu Ramónu Vargasu, spremljali pa ju bodo Simfoniki RTVS pod taktirko argentinskega mojstra Facunda Agudina. Mariborsko občinstvo se je najbrž še spominja po uspešnem debiju v muzikalu My Fair Lady leta 2015. O njenih uspehih veliko pove tudi naslov mlade umetnice leta 2017, ki ji ga je v Dresdnu podelila Nemška zveza za podporo mladim opernim umetnikom.

Opera sodi med zadnje trdnjave romantike. Bila so obdobja, ko je množicam pomenila to, kar jim danes pomeni pop glasba. Pa ne le zaradi legendarnih kreacij, temveč tudi zaradi klišejev o muhastih opernih divah in zapeljivcih tenorjih, ljubezenskih romancah in škandalih, ekscentričnih dirigentih in režiserjih ... Tako nekako se doživlja operni mit iz avditorija, medijev, od zunaj. Kako pa je videti v resnici?