Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo 3-D spektakel nemških inovatorjev in pionirjev elektronske glasbe Kraftwerk, koncert udarnega švedskega tria Fire!, premiero kabareta za pet igralcev, pijanca in občinstvo Realisti v režiji Tijane Zinajić, razstavo makedonskega kiparja Žarka Bašeskega, ki bo predstavil svoje zadnje delo z naslovom Asphyxia / Zadušitev (2017), koncert britanskega izvajalca Ghostpoeta.

Četrtek, 22. februar

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Mojce Zlokarnik z naslovom Vertigo, na kateri bo predstavljena serija slik galerijskega formata, v katerih je glavni poudarek na barvi in njenih soodnosih.

V Kava Baru Tam Tam Ljubljana bodo ob 18.00 odprli tretjo iz serije prodajnih razstav mladih umetnikov HOoST. Tokrat se bo predstavil Gašper Capuder s serijo slik Tihožitja.

Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera predstave Jureta Karasa Realisti. Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo je režirala Tijana Zinajić. Druga premiera: 23. februarja ob 20.00

V Dvorani Tivoli Ljubljana bodo ob 20.00 nastopili nemški inovatorji in pionirji elektronske glasbe Kraftwerk, ki se po štirinajstih letih vračajo v Ljubljano s spektakularnim 3-D šovom, ki zajema njihov celotni opus.

Petek, 23. februar

V KC Tobačna 001 Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo bolgarskega umetnika Kamena Stoyanova z naslovom Ne-vidno. Razstavo sestavljajo trije projekti, ki prikazujejo njegovo razmišljanje o tem, kako lahko definiramo ne-vidno, predvsem pa raziskovanje nevidnega s pomočjo drugih čutov, percepcije in intuicije. Na dan otvoritve bo Stoyanov izvedel ponovitev akcije performativne risbe Postavi mi vprašanje (2015/2016), ki obiskovalcu ponuja možnost, da pristopi k umetniku in ga kaj vpraša, umetnik pa svoj odgovor izriše s hitro, enominutno skico na list papirja. Drugo delo predstavlja video posnetek performansa, ki ga je skupaj z litvansko umetnico Ievo Savickaité nedavno izvedel na Dunaju, v okviru projekta Silence matters. Osrednje delo razstave je esejistični film, v katerem nas umetnik ponovno sooča z različnimi nivoji ne-vidnega, in sicer prek srečanja z vodičem, ki zainteresirano javnost popelje po turi Nevidno mesto, dokumentacije potovanja v Šempas in pogovora z Markom Pogačnikom. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

V MMC Kibla Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo makedonskega kiparja Žarka Bašeskega, na kateri bo predstavljeno zadnje delo z naslovom Asphyxia / Zadušitev (2017). Delo je mogočen simbol bivanjskega stanja sodobnega človeka, lahko pa ga interpretiramo tudi kot obupan krik človeštva, ki izdihuje v samomorilski agoniji. S strahom in grozo prežet človeški obraz, ki se – ujet v prozorno plastično vrečko – duši in hlasta za zrakom, medtem ko se mu v mislih (video projekciji) pretakajo podobe čudovitih, prijetnih spominov iz njegovega življenja.

V Klubu Gromka (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Defonija nastopil švedski trio Fire!, ki bo predstavil zadnji album The Hands. Trio v improvizirano glasbo vključuje elemente garažnega rocka oziroma punka, free jazza, noisea in psihedelijo. Gostje: Mahakaruna Quartet (Ita/Slo)

Sobota, 24. februar

V KluBaru Kranj bo ob 21.00 nastopil beograjski garažni rock / post-punk trio Repetitor. Predskupina: Le Serpentine iz Kranja

Nedelja, 25. februar

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Drama Akustika potekal literarno-glasbeni večer, na katerem bodo Svetlana Makarovič in Mar Django Quartet pod vodstvom Vitalija Osmačka predstavili Balado o Sneguročki.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil britanski izvajalec Ghostpoet, dvakratni nominiranec za nagrado Mercury in sodelavec skupin Massive Attack, The Streets in Micachu, ki bo na svojem prvem nastopu v Ljubljani predstavil zadnji album Dark Days + Canapés. Kot predskupina bo nastopila reška četverica Marinada.

