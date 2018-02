Petnajsta Fabula

Taiye Selasi

Od 28. februarja do 11. marca bo potekal festival Literature sveta - Fabula, ki velja za največji in najodmevnejši literarni festival v Sloveniji in širši regiji, v zadnjih letih pa je v Slovenijo privabil številne sodobne klasike: nobelovko Herto Müller, Irvina Welsha, Jonathana Franzna, Hanifa Kureishija, Janice Galloway, Amitava Gosha, Davida Grossmana, Richarda Flanagana. Tematski fokus petnajste izdaje festivala bo Upanje, izhodišče za razmislek o tej temi pa nudi delo Terryja Eagletona, ki razgrajuje koncept upanja in bo izšlo v Fabulini zbirki. Na upanje kot gonilo političnih in zgodovinskih sprememb se bodo spomnili ob okrogli obletnici leta 1968, ki je pretreslo svet. Skušali bodo tudi odgovoriti na vprašanje, ali nam tehnologija prinaša upanje za boljše življenje ali predstavlja le še eno grožnjo človeštvu.

Letošnjo obletnico bodo poleg vrhunskih tujih pisateljev in poglobljenega humanističnega fokusa, nadgradili še s Fabulo pred Fabulo, ki se osredotoča predvsem na vodilna imena na področju humanistike. Festival Fabula pozornost prvenstveno namenja najboljši sodobni literarni produkciji, v zadnjih letih pa se je, tudi s pomočjo festivalskega fokusa osredotočal na temeljne humanistične teme.

V okviru Fabule pred Fabulo bosta Ljubljano obiskala dva svetovno znana misleca. Prvi gost bo irski teoretik Terry Eagleton, eden najbolj znanih filozofov, ki se ukvarja z literarno teorijo, potrošniško družbo, verovanjem, kulturnimi študijami in marksizmom, njegova zadnja knjiga pa nosi naslov Hope Without Optimism in bo ob priložnosti njegovega gostovanja tudi izšla v slovenščini. Terry Eagleton je avtor več kot štiridesetih knjig, ki so bila prodane v več kot milijon izvodih. Predavanju o vlogi upanja v umetnosti, zgodovini, družbi in politiki bo sledila debata, ki jo bo vodil Mladinin urednik Grega Repovž.

Druga gostja bo Chantal Mouffe, vodilna politična teoretičarka, filozofinja, univerzitetna profesorica (University of Westminster, Harvard, Princeton), ki od osemdesetih let naprej velja za eno najprodornejših svetovnih intelektualk. Predavanju o vlogi populizma v sodobni in prihajajoči politiki bo sledila debata, ki jo bo vodil Dražen Dragojević.

Na slavnostnem odprtju festivala bo nastopil ukrajinski avtor Serhij Žadan, ki ga velikokrat primerjajo z Irwinom Welshom, tako zaradi uporabe lokalnega slenga kot tudi izbire junakov. Festival bo v slovensko prestolnico pripeljal tudi eno najuspešnejših in najbolj prevajanih hrvaških avtoric Slavenko Drakulić, sodobno francosko avtorico Maylis de Kerangal, švicarskega pisatelja Lukasa Bärfussa, zaključil pa se bo z gostovanjem Taiye Selasi, avtorice gansko-nigerijskih korenin.

V sklopu Filmske fabule se bodo zvrstile tudi projekcije filmov Pokrpajmo žive, Dora ali spolne nevroze naših staršev ter Kot da me ni. Mlada fabula bo ponudila dogodke za najmlajše, v sodelovanju s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji pa bo del programa tudi pogovor ob 8. marcu z naslovom Ženske brez upanja?. Festival bo gostoval tudi v Novi Gorici in Trstu. Novogoriško občinstvo bo obiskala Slavenka Drakulić, tržaško pa Drago Jančar.

Junija bo Ljubljano obiskal Patrick Boucheron, eden najbolj znanih sodobnih zgodovinarjev ter med drugim soavtor ene najbolj prodajanih francoskih knjig zadnjih let, Svetovne zgodovine Francije.