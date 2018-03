Strah pred cepljenjem

Širjenje nasprotovanja cepivom običajno ustavijo šele epidemije. Smo lahko boljši?

V Sloveniji se je nasprotovanje cepljenju v minulih nekaj letih močno okrepilo. Nasprotniki svoje nasprotovanje zavijajo v celofan »svobodne izbire«. (na fotografiji protestni shod nasprotnikov obveznega cepljenja leta 2015 v Ljubljani)

© Uroš Abram

Konec 19. stoletja: Nasprotniki cepljenja vodijo kampanjo proti cepljenju proti črnim kozam in se sklicujejo na nezadostno varnost in neučinkovitost cepiv, teptanje svobode posameznika ter koruptivnost medicinskih in oblastniških elit. Konec 20. stoletja: Nasprotniki cepljenja vodijo kampanjo proti cepljenju in se sklicujejo na nezadostno varnost in neučinkovitost cepiv, teptanje svobode posameznika ter koruptivnost medicinskih in oblastniških elit. Cepljenje proti črnim kozam se ne izvaja več, saj so bile prav po zaslugi cepljenja te iztrebljene.