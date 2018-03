Mladi genij, ki je nehote ustoličil Trumpa in brcnil Britance iz EU

V svetu odmeva afera Cambridge Analytica, ki je prvikrat zares odkrito pokazala, kakšno moč imajo informacije ter kako je mogoče z analizo podatkov z družbenih omrežij krmiliti svet

Je Christopher Wylie nehote spremenil tok zgodovine?

© YouTube / Guardian

V svetu odmeva afera Cambridge Analytica, ki je prvikrat zares odkrito pokazala, kakšno moč imajo informacije ter kako je mogoče z analizo podatkov z družbenih omrežij krmiliti svet. V ospredju je podjetje Cambridge Analytica, ki ga je financiral ameriški republikanski milijarder Robert Mercer, soustanovila pa sta ga Alexander Nix in Steve Bannon, ki je bil na začetku Trumpovega mandata njegov glavni svetovalec.

The Guardian je objavil dolg in poglobljen članek, v katerem razkrivajo delovanje Cambridge Analytice. Osrednje ime je mladi kanadski heker Christopher Wylie, ki je delal za britanske politike in kasneje za Cambridge Analytica. Ukvarjal se je z analizo podatkov s Facebooka ter Bannonu in Mercerju pomagal izpeljati »psihološko informacijsko vojno«, s katero sta pripomogla k Trumpovi izvolitvi.

Cambridge Analytica je hčerinsko podjetje SCL Group, ki se ukvarja s podatkovnim vojskovanjem. SCL je delal tudi za britansko vlado, za katero je izvajal protiekstremistične operacije na Bližnjem vzhodu, in ameriško obrambno ministrstvo, za katero je delal v Afganistanu. Vojaški krogi danes priznavajo, da se bitke bijejo v petdimenzionalnem prostoru – na kopnem, na morju, v zraku, v vesolje in v kibersvetu (informacijske vojne). Ko je Bannon slišal za to, kaj zmore SCL, se je takoj navdušil. Mercer pa je to početje rade volje finanaciral.

Cambridge Analytica je podjetje, do katerega vodijo sledi Facebooka, Rusije, Trumpove izvolitve, glasovanja za izstop Velike Britanije iz EU, ter Steva Bannona. Pomembno je pri podjetju sodeloval tudi moldavijski znanstvenik Aleksandr Kogan, ki dela na Univerzi Cambridge in – tega njegovi sodelavci s Cambridgea niso vedeli – tudi za univerzo v Sankt Petersburgu. Kogan je namreč Cambridge Analytici pomagal pridobiti podatke, tako da je oblikoval kviz za ocenjevanje osebnosti in ga ponudil uporabnikom Facebooka. Aplikacija je zahtevala dostop do podatkov tako uporabnika kakor njegovih prijateljev, tako da so hitro nabrali ogromno podatkov. Cambridge Analytica je izdelal profil 50 milijonov uporabnikov. Ti za to večinoma sploh niso vedeli, Facebooku pa je natvezil, da podatke potrebuje v akademske namene.

Christopher Wylie se sedaj trudi, da bi vsaj nekaj duha, ki je ušel iz steklenice, vrnil vanjo, a to ne bo enostavno. Podatki so ušli, odločitve in volitve so mimo. Wylie ima cel kup dokumentov, ki dokazujejo vpletanje Rusije in Cambridge Analytica v glasovanje za brexit in ameriške volitve ter je sedaj prvikrat javno spregovoril. Posredoval jih je tudi ustreznim organom. A škoda je storjena.

Christopher Wylie, ki je kot pripravnik delal v kanadskem parlamentu, pri 16 letih pustil šolo, pri 21 letih začel delati za liberalne demokrate v Veliki Britaniji in kasneje pomagal Mercerju in Bannonu pri podatkovnem rudarjenju, je prav mogoče človek, ki je nehote pomagal spremeniti tok zgodovine.

Wylie, ki je kot pripravnik delal v kanadskem parlamentu, pri 16 letih pustil šolo, pri 21 letih začel delati za liberalne demokrate v Veliki Britaniji in kasneje pomagal Mercerju in Bannonu pri podatkovnem rudarjenju, je prav mogoče človek, ki je nehote pomagal spremeniti tok zgodovine. Pomagal je SCL in Cambridge Analytica še bolje početi to, kar sicer počnejo – spreminjati javno mnenje in vplivati na volitve. In njihove storitve so na prodaj.

Poglejte si še posnetke (tudi s skrito kamero), ki jih je včeraj predvajal britanski TV kanal Channel 4, o tem, kako podjetje Cambridge Analytica v resnici deluje!

9yPvRaKQikE

_loOgecLIrU

FXdYSQ6nu-M