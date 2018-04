Poziv k odpravi visokih cen čezmejnih klicev

Odprava visokih cen gostovanja je bila zgodba o uspehu pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga v EU. Na področju elektronskih komunikacijskih pa storitev ostaja nedokončan projekt.

© pxhere

Forum za digitalno družbo je vlado pozval, naj njeni predstavniki v Svetu za promet, telekomunikacije in energijo, ki je del Sveta EU, podprejo prizadevanja za znižanje visokih cen čezmejnih klicev in sporočil znotraj unije. Vlado poziva tudi k pridružitvi prizadevanjem za postopno znižanje cen gostovanja v državah Zahodnega Balkana. Odprava visokih cen gostovanja je bila po besedah foruma "evropska zgodba o uspehu pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga v EU, ki pa na področju elektronskih komunikacijskih storitev ostaja nedokončan projekt".

Države so si za domače ponudnike storitev namreč izborile ohranitev visokih cen klicev in sporočil v druge države članice EU. "To vodi do absurdnih situacij, ko je za potrošnike ceneje, da prestopijo državno mejo in opravijo klic oziroma pošljejo sporočilo v drugo državo članico," so ocenili v forumu.

Na to problematiko je po njihovih navedbah ob zaključku estonskega predsedovanja Svetu EU na decembrskem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo opozorila estonska ministrica za podjetništvo in informacijsko tehnologijo Urve Palo. Kolege iz ostalih držav članic je pozvala, naj prispevajo k oblikovanju stališča Sveta do predlogov Evropskega parlamenta v zvezi z visokimi cenami klicev med državami članicami EU in sistemi javnega obveščanja.

Evropska komisarka Mariya Gabriel, pristojna za digitalne politike, je po navedbah foruma nedavno opozorila še na zelo visoke cene mobilnih storitev v državah Zahodnega Balkana. Na vrhu EU, ki bo maja v Sofiji, namerava predlagati sprejem akcijskega načrta s konkretnimi koraki in roki za postopno ukinitev zaračunavanja dragih storitev gostovanja v državah Zahodnega Balkana, ki niso članice EU.

Evropejci od lanskega poletja med potovanjem po državah EU unije za klice, kratka sporočila in prenos podatkov prek mobilnega interneta plačujejo enako ceno kot doma, brez dodatnih ali skritih stroškov. Kljub temu pa se cene in pogoji precej razlikujejo med članicami.