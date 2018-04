Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

50 milijard črk

Kitajci imajo genom pande. Avstralci imajo genom koale. Kanadčani imajo genom bobra … Slovenija bo dobila genom človeške ribice.

Dr. Nina Gunde Cimerman in dr. Rok Kostanjšek

Človeška ribica ima vse lastnosti, ki so potrebne za to, da bi bilo njen genski zapis, njena »notranja navodila za sestavo in uporabo«, zanimivo poznati. Gre za ogroženo vrsto, živečo na zelo omejenem območju, ki velja za enega nacionalnih simbolov naše države. Poleg tega pa ima kopico sposobnosti, po katerih hrepenimo tudi ljudje – doživi lahko izjemno visoko starost, tudi več kot sto let, ob tem pa tudi na stara leta ohranja vitalnost in sposobnost razmnoževanja.