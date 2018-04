Orbánov Janša

Kako SDS ob pomoči ameriških svetovalcev uvaža preverjene propagandne tehnike

Orbán in Janša imata skupni politični program. Prepričana sta, da je treba ljudstvo neprestano strašiti.

© Evropska ljudska stranka

Leta 2015 sta Američan Arthur J. Finkelstein in Madžar Árpád Habony v Londonu ustanovila podjetje Danube Business Consulting (DBC). Habony je po anketah peti najvplivnejši mož na Madžarskem, osebni svetovalec madžarskega premiera Viktorja Orbána, Finkelstein pa je bil eden najpomembnejših političnih strategov, ki so zadnja desetletja v ZDA pomagali pomembnim republikanskim politikom. Podjetje sta ustanovila z namenom internacionalizacije uspehov, ki jih je imela njuna metoda, s katero sta po letu 2008 pomagala Orbánovi stranki. Najtesneje sta sodelovala z nekdanjim makedonskim premierom Nikolo Gruevskim (VMRO), hrvaško HDZ in slovensko SDS. Ta je po zgledu Madžarske po letu 2015 ustanovila množico propagandnih medijev, tudi televizijo Nova24, v katero je Habony lani vstopil z lastniškim deležem. Pomoč je očitna in po slovenski zakonodaji nezakonita.