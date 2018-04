Izbrisana zgodovina

V slovenskih osnovnih in srednjih šolah se o resnicah druge svetovne vojne praktično ne govori

Nemci streljajo talke v celjskem zaporu Stari pisker med 2. svetovno vojno

© Muzej novejše zgodovine Slovenije

Kaj se je zgodilo, da se izobraževalni sistem kljub trudu posameznih pedagogov vztrajno izmika soočenju z resnicami polpretekle zgodovine? O dogodkih, v katerih smo se Slovenci dokončno izoblikovali kot narod z vsemi svojimi pomanjkljivostmi in odlikami, se v šolah govori premalo ali pa sploh ne. In ko kritična masa mladih ne bo več ločila med rdečo zvezdo in kljukastim križem, se utegne naša skupnost znajti v resnih težavah. Kajti edine, ki lahko dosežejo spravo – ali, še bolje, dokončno presežejo bolestno potrebo po njej –, so generacije mladih ljudi, ki začenjajo zasedati svoja mesta v skupnosti.