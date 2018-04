Ko župan Janković brani rdečo zvezdo

V celoti objavljamo odgovor ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki ga je naslovil na Bojana Moharja. Slednji je namreč v imenu Inštituta za domoljubne vrednote zahteval prepoved koncerta Svetlane Makarovič Nosil bom rdečo zvezdo, ki bo 25. maja na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Spoštovani gospod Mohar, v svojem pamfletu, temelječem na slabem poznavanju slovenske ustavne ureditve, zahtevate, da Mestna občina Ljubljana prepove koncert častne meščanke, ene največjih in prepoznavnih slovenskih umetnic, Svetlane Makarovič z naslovom: Nosil bom rdečo zvezdo.

Namesto uvoda vam sporočam naslednje: to, kar ste si dovolili v nekaterih slovenskih občinah, si v Ljubljani ne morete in ne smete. Ljubljana je svobodno in demokratično mesto, mesto heroj, ki si ne dovoli ustrahovanja! Tako ustrahovanje, kot ste si ga dovolili z vašim pisanjem, je obsojanja vredno, če že ne kaznivo.

Naj vam bo jasno naslednje: Evrope izpod jarma fašizma in nacizma ni osvobajala mračnjaška in morilska vojska, ampak zahodne in ruske zavezniške čete z domačimi enotami upora, s partizani.

9. maja 1945 tega mesta in te države niso osvobodili ne kolaboranti in ne nacisti, ampak partizanske enote z rdečo zvezdo in trobojnico. Če temu ne bi bilo tako, bi vi, Bojan Mohar, govorili italijansko, nemško ali madžarsko. Mimogrede, glede na kakovost poslanega pamfleta, vam tudi osvoboditev izpod nacizma in fašizma ni pomagala, kar se tiče znanja slovenskega jezika. Vaše besedilo je tako polno pravopisnih napak, da verjetno ne bi izdelali izpita iz pravopisa slovenskega jezika.

Če kaj danes predstavlja nevarnost za svobodo in demokracijo, so to ljudje kot ste vi. Ljudje z iluzijo moči, ki z grožnjami želijo uravnavati svet po svoji podobi. Ste edini kršitelji dostojanstva Slovenije kot države državljank in državljanov, Slovenk in Slovencev.

Da se ne spuščam v vaše res nemarno nepoznavanje slovenske ustave: koncert bo! Vsak vaš nadaljnji korak, glede na javne zapise o vaši organizaciji, bomo razumeli kot ogrožanje varnosti meščanov in obiskovalcev koncerta in mesta Ljubljane.

Četudi boste svoje kvazi patriote pripeljali v Ljubljano ustrahovati meščane, vam zagotavljam, da vas bo mesto v trenutku, ko boste netili sovraštvo, izločilo, osramotilo in obrnilo hrbet. Tako zelo verjamem v plemenitost tega mesta. Dovolj žalostno je in za državo Slovenijo skrajno sramotno, da ste si izbruhe sovraštva, ne da bi za to bili sankcionirani, dovolili v nekaterih drugih občinah.

V Ljubljani si jih ne boste!

Smrt fašizmu! Svoboda vsem narodom!

Zoran Janković,

župan Ljubljane