Kdo je radikalni desničar, ki želi preprečiti koncert Nosil bom rdečo zvezdo?

Uporabnik, ki se predstavlja kot član Inštituta za domoljubne vrednote, na Twitterju paradira pod vzdevkom "besni upokojenec" in celo grozi, da shod proti rdeči zvezdi tokrat ne bo tako miren kot zadnjič

Bojan Mohar je ljubljanskega župana Zorana Jankovića pozval, naj odpove koncert Svetlane Makarovič z naslovom Nosil bom rdečo zvezdo. Poziv je poslal v imenu Inštituta za domoljubne vrednote, kjer je tudi direktor. V okviru istega inštituta pa deluje tudi uporabnik, ki se na Twitterju predstavlja pod vzdevkom BesniUpokojenec (@penzionist12). Slednji je o sebi v opisu napisal, da je "Slovenec, domoljub, radikalni desničar" in "prostovoljec za rablja, ko se bo sodilo izdajalcem Slovenije". Svoje pravo ime na Twitterju skriva in tudi ni znano, ali je profilna fotografija njegova. A isto fotografijo na Facebooku uporablja tudi oseba z imenom Igor Golob, ki mu v opisu piše, da so "slovenski skrajni desničarji dobro pripravljeni na vojno z muslimani in levico". Delita si torej precej podobne vrednote.

Tviti uporabnika, ki se skriva pod vzdevkom BesniUpokojenec, so polni sovražnega govora, večinoma usmerjenega proti beguncem, tujcem in LGBT skupnosti. Kot rešitev za domnevne težave pa ponuja tudi nasilje. Iz enega od njegovih tvitov je razvidno tudi, da je ustanovitelj in član zaprte Facebook skupine Preprečimo koncert SM-rdeče zvezde v Ljubljani, ki ima 178 članov. Med njimi je tudi vidni član SDS Branko Grims, a treba je opozoriti, da vas lahko v zaprto skupino doda tudi tretja oseba, brez vaše privolitve, zato ne moremo trditi, da se je Grims včlanil sam.

Omenjeni Igor Golob ima na Facebooku tudi fotografijo, na kateri na svoji majici nosi našitek s podobo The Punisherja ter slogan: "God Will Judge Our Enemies We'll Arrange The Meeting" (Bog bo sodil našim sovražnikom, mi pa bomo poskrbeli za srečanje).

Punisherjev znak so pred leti prišili na uniforme tudi pripadniki norveških posebnih enot v spomin na padlega kolega (z vzdevkom Jokke), s pripisom: »Jokke, nikoli ne bomo pozabili.« Znak so morali pozneje odstraniti, saj so v vrhu norveške vojske presodili, da ne sodi na vojaške uniforme.

Najbolj nedavno pa se je Punisherjeva lobanja kot znak oblastnih represivnih enot pojavila na pokrovu motorja policijskih avtomobilov v vzhodnem Kentuckyju v ZDA s pripisom slogana »Blue lives matter« (modra življenja so pomembna). Slogan uporablja istoimensko gibanje, ki se zavzema, da bi bili napadi na policiste uzakonjeni kot kazniva dejanja s »sovražnim namenom«. Gre za gibanje z vprašljivim, rasističnim svetovnonazorskim predznakom; ustanovljeno je bilo kot odgovor na gibanje »Black lives matter«, ki opozarja na policijsko nasilje nad temnopolto skupnostjo. Policija v Kentuckyju je nato Punisherjev znak odstranila s svojih policijskih vozil, saj so se znašli pod pritiskom javnosti, da simbol hladnokrvnega morilca, ki deluje zunaj zakona, pač ne more biti hkrati tudi simbol policije.

Na fotografijah lahko omenjenega Goloba vidimo tudi z zastavo, na kateri je karantanski panter, objavil pa je tudi znak proti islamizaciji Evrope in logotip Zveze društev za precizno in natančno streljanje Slovenije, ki ga krasijo tarča, mitraljez in pištola. Omenjena zveza je bila ustanovljena leta 2013 pod okriljem treh strelskih društev 10, 1991 in TYR.