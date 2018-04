Tradicionalne politične stranke so orodje najbogatejših

»Demokratične« politične sisteme v ZDA, Franciji in Veliki Britaniji obvladujejo oligarhije

© Tomaž Lavrič

Eric London na spletni strani World Socialist Web Site izpostavlja, da nova študija Thomasa Pikettyja Brahmin Left vs. Merchant Right: Rising Inequality and the Changing Structure of Political Conflict kaže, da »demokratične« politične sisteme v ZDA, Franciji in Veliki Britaniji obvladujejo oligarhije. Prav tako iz nje izhaja, da so vse velike stranke orodje super bogatih, po naročilu katerih manipulirajo z ljudmi in dušijo upor od spodaj. Demokratska stranka v ZDA, laburisti v Veliki Britaniji in socialisti v Franciji so postale stranke pomembnega dela vladajočih elit. Drugih strank, kot so nemški socialni demokrati (SPD), socialisti v Španiji ali demokrati v Italiji, Piketty ne omenja poimensko, a zanje je mogoče reči enako.

Od sistema strank, ki so temeljile na razredih, smo zdaj prišli na sistem, ki ga Piketty imenuje »politični sistem veliko elit«. V ZDA, Veliki Britaniji in Franciji, kjer je naredil svojo študijo, politični sistem nima veliko povezave s sistemom levica proti desnici iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, ker so nekdanji »levičarji« prevzeli socialno bazo in program svojih nasprotnikov republikancev, gaulistov in torijcev. Vladni koaliciji, ki se izmenjujeta na oblasti, zastopata stališča in interese različnih elit.

Piketty nadalje trdi, da danes ni mehanizma, prek katerega bi delavski razred lahko vplival na politiko vlade, zaradi tega se zmanjšuje volilna udeležba in krepi desničarski populizem. Ljudje z nizko izobrazbo in nizkimi prihodki se počutijo, da jih je politika pustila na cedilu.

Danes ni mehanizma, prek katerega bi delavski razred lahko vplival na politiko vlade, zaradi tega se zmanjšuje volilna udeležba in krepi desničarski populizem.

Koncentracija bogastva v rokah majhnega števila najbogatejših je povsod po svetu vlade »demokratičnih« imperialističnih držav spremenila v oligarhije, ki ne prenesejo nikakršnega nasprotovanja njihovim programom vojn in socialne protirevolucije. Dokaz, da ta oblika vladavine krši temeljne pravice, je med drugim odgovornost demokratov v ZDA za uvedbo množičnega nadzora ljudi in za policijsko nasilje, socialisti so v Franciji uvedli izredne razmere za nedoločen čas, laburisti v Veliki Britaniji pa niso pripravljeni preprečiti izročitve ustanovitelja WikiLeaksa Juliana Assangeja ZDA.

Voditelji demokratov, socialistov in laburistov navdušeno podpirajo obrat na desno, ki ga brez sodelovanja sindikatov ne bi mogli izvesti. Sindikati so zadušili upor delavcev, na globalizacijo so se odzvali s strupom nacionalizma ter z vodilnim razredom sklenili zavezništvo proti delavcem. Študija Thomasa Pikettyja je pokazala, da so »leve« tradicionalne stranke in sindikati institucije oligarhij na oblasti, zato jim delavci obračajo hrbet.

Na svetovni ravni smo ravnokar priča množični politični polarizaciji. Najbogatejših 10 odstotkov se pomika na desnico, ker se bojijo izgube privilegijev. Spodnjih 90 odstotkov, to so milijarde delavcev po vsem svetu, so v konfliktu z oligarhijo in njenimi političnimi predstavniki. Eric London v tem razvoju vidi znake revolucije.

Najbogatejših 10 odstotkov se pomika na desnico, ker se bojijo izgube privilegijev. Spodnjih 90 odstotkov, to so milijarde delavcev po vsem svetu, so v konfliktu z oligarhijo in njenimi političnimi predstavniki.

Matt Taibbi pa v reviji Rolling Stone piše, da je francoski ekonomist Thomas Piketty predstavil novo neprijetno resnico. Čeprav imajo ZDA, Francija in Velika Britanija različne politične sisteme, imajo vse politični prostor razdeljen na levico in desnico. V vseh treh je Pikkety ugotovil enake trende. Pred 50 ali 60 leti so levico (socialiste, laburiste, demokrate) volili ljudje z nizkimi prihodki in nizko izobrazbo. Visoko izobraženi in bogati so volili desnico. Potem so leve stranke vse bolj postajale povezane z volivci z visoko izobrazbo, kar je privedlo do strankarskega sistema »številnih elit«.

Leta 2016 je v ZDA po Pikettyjevih podatkih prvič 10 odstotkov najbogatejših volilo za demokrate. Eden od razlogov za to je seveda tudi odpor do Donalda Trumpa. Ne glede na to podatki, na katerih temeljijo Pikettyjeve ugotovitve, kažejo, da sta obe največji stranki, demokrati in republikanci, orodje najbogatejših.

Prepričan je, da prihaja velika sprememba politične krajine. Ta bo manj temeljila na tradicionalni levici in desnici, ampak na globalistih (visoka izobrazba, visoki prihodki) in nativistih (nizka izobrazba, nizki prihodki).

Prihaja velika sprememba politične krajine. Ta bo manj temeljila na tradicionalni levici in desnici, ampak na globalistih (visoka izobrazba, visoki prihodki) in nativistih (nizka izobrazba, nizki prihodki).

ZDA enako kot druge države v svetu neoliberalizma postajajo družba razklana na zelo majhno skupino super bogatih in veliko skupino preostalih. Študije, kakršno je objavil Thomas Piketty, so po besedah Matta Taibbija svarilo intelektualcem v demokratski in republikanski stranki, da bo prišel urejat problem neenakosti nekdo drug, ki je pametnejši od Donalda Trumpa, in jih tako onemogočil.