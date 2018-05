Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo koncert britanskega zvezdnika Rag'n'Bone Mana, ki ga med drugim poznamo po hitu Human, nastop domače zasedbe Dubzilla, ki bo predstavila novi album Post Dub Impressions, festival In Memoriam prof. Peter Hafner, na katerem bodo nastopile skupine Disciplin A Kitschme, Ane Pupedan, Nikki Louder in Žen, koncert Rogerja Watersa in skupine The GrandMothers of Invention, ki v Ljubljano prihaja v okviru poslovilne turneje.

Rag'n'Bone Man

Četrtek, 3. maj

V Channel Zeru (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Dub Live nastopila skupina Dubzilla, ki bo predstavila novi album Post Dub Impressions.

exmVaZcb3uA

V Narodnem domu Maribor bo ob 20.30 v okviru cikla Blue Planet nastopil avantgardni trio Kukushai, ki se spogleduje z jazzom, rockom, popom in celo punkom.

WZwZXCwHhT8

Petek, 4. maj

V Cerkljanskem muzeju bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Zlatko Kaučič: mnogoterost ritma, ki je posvečena 40. letnici njegovega glasbenega ustvarjanja, ob 21.00 pa bo v Gabrijelu Cerkno sledil koncert Zlatka Kaučiča Rainbow Solitude No. 2 in skupine Litošt.

CtkFIbPgvHc

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.30 na ogled plesni performans Žigana Krajnčana Solo Drama, ki je nastal pod okriljem Drama Laboratorija. Žigan Kranjčan je eden najbolj kreativnih slovenskih koreografov mlajše generacije. V svoje delo vključuje gibalne in vokalne tehnike, različna stanja zavesti, ukvarjanje s "tokom" oziroma potekom pulzije giba skozi telo, načine transformacije določenih stanj in delo z odsotnim drugim/imaginarnim prijateljem, ki se bo v solu "preselil" v komunikacijo z Johannom Sebastijanom Bachom in z njegovim glasbenim izročilom, ki avtorja spremlja že kot navdih in inspiracija.

V MMC Kibla Maribor bo ob 20.00 v okviru cikla Jutri nastopil Tovariš Strmoglavljen alias Martin Ukmar, eden najbolj samosvojih in originalnih glasbenikov in performerjev. Tokrat se bo predstavil v duetu z Nastjo Janžekovič, s katero sta lani v samozaložbi izdala zgoščenko Bioakustika ekoelektronika.

4b3pl3Keyxk

Na Letnem vrtu Pri Rdeči ostrigi Škofja Loka bodo ob 20.00 v okviru 10. festivala In memoriam prof. Peter Hafner nastopili: Disciplin A Kitschme, Ana Pupedan, Nikki Louder in Žen.

Ned5I7x1pO8

Sobota, 5. maj

V Hali Tivoli Ljubljana bo ob 20.00 nastopil Rag'n'Bone Man, ki bo v okviru turneje Grand Reserve Tour obiskal 20 evropskih mest, predstavil pa bo pesmi s svoje večkrat platinaste plošče Human. Do sedaj je prejel že dve glasbeni nagradi BRIT in postal prvi izvajalec, ki je v enem letu dobil tako nagrado za novinca leta, kakor tudi nagrado po izboru britanskih glasbenih kritikov.

1Al-nuR1iAU

Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bodo ob 21.00 v okviru 10. festivala In memoriam prof. Peter Hafner nastopile skupine Jegulja, Nemeček in Disdrug.

ddw_elUE6js

Nedelja, 6. maj

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru poslovilne turneje ponovno nastopili The GrandMothers of Invention, edini originalni skrbniki zapuščine legendarnega Franka Zappe in njegove skupine The Mothers of Invention.

8C7sQOdHEN8

V Areni Zagreb bo ob 20.00 nastopil Roger Waters, ki v sklopu turneje Us + Them izvaja klasike Pink Floydov in skladbe z novega solo albuma.

PEh7Ip4yvH8