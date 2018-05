Umrl je Miki Muster

V 93. letu starosti se je poslovil oče legendarnega Zvitorepca

Miki Muster (1925 - 2018) s svinčnikom in z junaki iz stripa Zvitorepec

© Borut Peterlin

V 93. letu starosti je v ponedeljek popoldne umrl eden najboljših slovenskih ustvarjalcev in risarjev slikanic, stripov ter filmskih risank, poroča časnik Delo. Novico so potrdili v centru starejših Notranje Gorice, kjer je Prešernov nagrajenec iz leta 2015 in oče stripovskih junakov Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje prebival zadnja leta.

Njegov stripovski junak Zvitorepec je vzgajal generacijo današnjih šestdesetletnikov, pa so se, žal, le redki od njih nalezli Zvitorepčeve simpatične zvitosti. Generacija današnjih štiridesetletnikov se je sladkala s kremo Viki prav zaradi ljubkega Indijančka v reklamni risanki in na etiketi embalaže. Oba sta nastala na Mustrovi risalni mizi.

Vse generacije pa so tik pred spanjem čakale na zajčke iz Cikcakove televizijske špice. Zanimivo, da so otroci v socialistični državi tik pred spanjem čakali na ekonomskopropagandni program (EPP) nacionalne televizije, ki jih je »zavajala« z zajčki. Je bil to paradoks ali izjema, ki potrjuje pravilo? In ja, spet govorimo o oblikovanju, ki je bilo vedno okoli nas, in o pop kulturi, ki je tudi v socialistični deželi zacvetela v šestdesetih letih 20. stoletja. Pa čeprav Muster kdaj potoži, kako mu v socializmu ni bilo z rožicami postlano, kako marsikaterega izdelka ni smel podpisati, je bil ves čas, vsa dolga desetletja okoli nas. Njegove stvaritve so bile na policah v kioskih (Zvitorepec) pa v trgovinah – žvečilni gumiji Čunga Lunga, bonboni Visoki C, Jelovičini izdelki, Medexovi proizvodi, Pomurske mlekarne, pršilo Pips ... vsi tudi kot reklamni spoti na televiziji.

