Filli bo spet kandidiral za šefa nacionalke

Na razpis za novega generalnega direktorja RTV Slovenija sta se prijavila tudi Uroš Grilc in Igor Rozman, neuradno pa tudi dva nekdanja direktorja Filmskega sklada

Bo Marko Fili ponovno nazdravljal tudi po glasovanju za novega generalnega direktorja, ki bo 23. januarja?

© Borut Krajnc

Zdajšnji v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Marko Filli je za STA potrdil, da znova kandidira za šefa nacionalke. Neuradno pa naj bi kandidature do izteka razpisnega roka, ki je bil 31. decembra lani, vložili tudi nekdanji kulturni minister Uroš Grilc, televizijski producent Igor Rozman ter nekdanja direktorja Filmskega sklada RS Igor Kadunec in Irena Ostrouška. Uradnega odgovora na vprašanje, koliko prijav je prispelo na razpis za generala RTV in katera so prijavljena imena, s strani nacionalne televizije še nismo prejeli. Razpisna komisija bo prispele kandidature pregledala do konca tega tedna. Seja, na kateri bo svet glasoval o kandidatih, pa bo 23. januarja.

Igor Rozman nam je novico, da kandidira za direktorja RTV tudi potrdil in dodal, da si je pač premislil, saj nam je še pred nekaj tedni zatrdil, da ga ta funkcija ne zanima. Neuradni viri pričajo naj bi zanj navijala predvsem vladna SMC. Rozman je pred leti na nacionalki vodil televizijsko produkcijo, zdaj pa je zaposlen v planski službi televizije. Na televiziji pa službuje že dolga leta, začel je namreč že leta 1991 kot tehnični direktor Kanala A, nato je izkušnje nabiral v produkcijski hiši in TV postaji v ZDA. Konec devetdesetih se je vrnil v Slovenijo in štiri leta opravljal funkcijo člana nadzornega sveta RTV Slovenija (enota Oddajniki in zveze), kasneje pa se je pridružil kolektivu Pro plusa, kjer je kot vodja tehnične operative sodeloval tako s Pop TV kot tudi s Kanalom A.

Zapleti z imenovanjem generalnega direktorja se na javni radioteleviziji vrstijo že od razpisa leta 2014, ko je programski svet sprva za direktorico izbral Natašo Pirc Musar. Izbiro je nato zaradi napačne sestave sveta razveljavil in Fillija imenoval za vnovičen mandat. Sprva je Filli zavod vodil s polnim mandatom, od lanskega maja pa je vršilec dolžnosti, saj je "nesojena direktorica nacionalke" Nataša Pirc Musar proti RTV Slovenija dobila tožbo. Kot je poudarila že večkrat bo vsak naslednji generalni direktor na zelo majavih temeljih, dokler nacionalna televizija ne bo priznala svoje napake.