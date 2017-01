Odstavljena urednica Tarče nova varuhinja pravic gledalcev nacionalke

Programski svet RTV Slovenija je na funkcijo imenoval Ilinko Todorovski. Slednja bo na položaju varuha zamenjala Lada Ambrožiča.

Ilinka Todorovski, nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija

© Facebook / arhiv Ilinke Todorovski

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na včerajšnji seji za novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev imenoval dolgoletno televizijsko novinarko in urednico Ilinko Todorovski. Slednjo je vodstvo nacionalke pred nekaj tedni odstavilo s položaja urednice osrednje informativno-pogovorne oddaje Tarča. Včerajšnja predstavitev kandidatov in svetniško glasovanje sta potekala za zaprtimi vrati.

Izključitev javnosti je predlagal predsednik sveta Miran Zupanič ter jo utemeljil z varstvom osebnih podatkov kandidatov v skladu z zakonodajo in poslovnikom. Programski svet je njegov predlog podprl z zahtevano dvotretjinsko večino glasov. Gre za novost, saj je svet v preteklih letih o izbiri varuha odločal na odprtih sejah.

Na razpis za varuha se je po uradnih podatkih prijavilo devet kandidatov. Vendar imena protikandidatov Todorovske zaradi za javnost zaprte seje ostajajo še naprej neuradna, in sicer Roman Vodeb, Mojca Blažej Cirej, Anton Petelinšek, Dušan Tomažič, Darja Korez Korenčan, Nataša Lang, Vesna Marčič in Marko Šidjanin.

Dozdajšnji varuh Lado Ambrožič je sicer že pred časom programski svet obvestil, da bo sredi januarja zaradi upokojitve predčasno končal funkcijo. Svet pa je nedavno potrdil spremembe pravilnika o delovanju varuha. Spremembe natančneje določajo varuhove naloge in pristojnosti, pri čemer poseben poudarek dajejo prisotnosti varuha v medijih RTVS.

Določeno je, najmanj koliko programskega časa in v katerih oddajah bo varuh imel na voljo, lahko pa ga bo dobil tudi več.

Prav tako za zaprtimi vrati se je programski svet na današnji seji tudi seznanil z rezultati razpisa za novega generalnega direktorja. Po neuradnih podatkih zahtevane pogoje izpolnjujejo trije kandidati: zdajšnji v. d. direktorja Marko Filli, nekdanji kulturni minister Uroš Grilc in Igor Rozman, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija.

O novem generalnem direktorju RTVS bo programski svet odločal na seji čez teden dni. V aktualni Mladini si lahko preberete članek Koga moti Uroš Grilc kot kandidat za generalnega direktorja RTV Slovenija.