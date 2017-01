"Kučana in komuniste sem špikal v prejšnji državi, zdaj so v penziji"

Danes je Mladinin hišni karikaturist in letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič sodeloval v MMC-jevi klepetalnici. Odgovoril je na marsikatero vprašanje, tudi provokativno.

Avtoportret

© Tomaž Lavrič

Eden od sodelujčih je Lavriča vprašal, kako se namerava zagovarjati v primeru, da ga zaradi zadeve Grims in zadnje Diareje pokličejo na sodišče. "Ne mislim se zagovarjati. Se pa lepo sliši: sodni primer Doktor Grims proti Diareji," je odvrnil Lavrič. O slovenskem političnem parketu je rekel, da gre za "surovino", ki je kot neusahljiv zlati rudnik.

Na vprašanje, ali bi uspel, če bi v enaki meri kot Janšo satirizirali Kučana, je odgovoril, da je kritik VSAKE oblasti: "Kučana in komuniste sem špikal v prejšnji državi, zdaj so v penziji. Ko bo Janša v penziji, ga tudi ne bom več, častna pionirska." Nekdo od prisotnih v klepetalnici je šel še dlje in vprašal, ali Lavrič meni, da bi mu norčevanje iz druge opcije tudi prineslo Prešernovo nagrado. "Moje politične usmerjenosti ne skrivam, zakaj bi jo? Grdo se norčujem iz vsake opcije, ki to zasluži, ampak ena žalibog zasluži bolj," je komentiral karikaturist, nekomu drugemu pa je odgovoril, da je JJ njegov stric iz ozadja.

In kolikokrat je dobil pohvalo od človeka, ki je bil glavni junak stripa? Ne dostikrat, pravi Lavrič.

Kaj bi počel, če ne bi bil stripar? "Mislim, da bi bil klošar. Moje delo je moj hobi," pove stvaritelj Diareje.

Klepet s Tomažem Lavričem si lahko v celoti preberete na tej povezavi.