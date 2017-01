Reporterjev kolumnist zaradi Diareje napoveduje novo tožbo Branka Grimsa

Po satirični rubriki Mladinamit je zdaj očitno tarča tudi letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Tomaž Lavrič

Diareja

© Tomaž Lavrič

Tomaž Lavrič je eden od najbolj prepoznavnih slovenskih striparjev. Med drugim je tudi stvaritelj in ustvarjalec Mladinine Diareje in naš hišni karikaturist. Zasluženo bo letos prejel nagrado Prešernovega sklada. Ob njegovo zadnjo Diarejo pa se je na Twitterju spotaknil Reporterjev kolumnist Vinko Vasle (pred 27-imi leti tudi Lavričev sodelavec na Mladini) in napovedal še eno tožbo Branka Grimsa. Lavrič je namreč v zadnji Diareji obravnaval to, da je ustavno sodišče zavrnilo Mladinino pritožbo v zadevi Grims. Vasle je nato kar v Grimsovem imenu zapisal, da je, ne glede na satiro, to nov razlog za tožbo proti Mladini. In dodal, da tožba bo. Po satirični rubriki Mladinamit, je torej zdaj na vrsti tudi Diareja.

Mimogrede, Tomaž Lavrič bo jutri točno opoldne gost v MMC-jevi klepetalnici, kjer so ga predstavili kot Da Vincija slovenske grafične literature in najmočnejšo blagovno znamko Mladine. Gre za eno od tistih redkih priložnosti, saj je Lavrič medijskemu izpostavljanju sicer izjemno nenaklonjen. Da pa je v podajanju odgovorov na marsikatera vprašanja odličen, je v MMC-jevi klepetalnici dokazal že pred nekaj leti. Njegov takratni obisk je na spletu še vedno zabeležen in sicer na tej povezavi.

© Tomaž Lavrič

Zapis Vinka Vasleta na Twitterju

© Twitter