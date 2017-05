Janša spet potvarja zgodovino

Janša in Breznik sta na Twitterju objavila domnevno fotografijo "žrtev komunizma", ki je pravzaprav fotografija žrtev holokavsta

Roni Kordiš je na svojem blogu Had razkril, kako Janez Janša in Franc Breznik z objavo fotografije na Twitterju o domnevnih žrtvah komunizma potvarjata zgodovino.

Franc Breznik iz vrst SDS je ob objavi povezave do fotografije na Twitterju zapisal: "Od 9.5.1941 je Titova vojska takole "osvobodila" 680.000 prebivalcev Jugoslavije. V spomin vsem žrtvam Yu komunizma#Tezno#maj1945"

Janez Janša pa je isto fotografijo opremil z angleškim zapisom in ga naslovil na stranko evropskih socialistov PES ter jim očital, da je to dediščina rdeče zvezde v Sloveniji, ki jo zagovarjajo in to označil za sramoto.

Kordiš razkriva, da sta člana SDS fotografijo vzela s tega spletnega naslova. Na slednji so prikazana množična grobišča Judov in ne žrtev povojnih pobojev v Sloveniji.

9. maja smo praznovali Dan zmage nad fašizmom in nacizmom, pripadniki SDS se s tem očitno ne morejo sprijazniti in še naprej potvarjajo zgodovino.

O tem, zakaj v Sloveniji zanikanje holokavsta ni kaznivo, je v aktualni Mladini pisal Borut Mekina. Njegov članek si lahko preberete na tej povezavi.

Zapis Janeza Janše na Twitterju in sporna fotografija

© Twitter / JJansaSDS