Janša zaradi Thompsona nad policijo

Predsednik SDS je na Twitterju zapisal, da se na policijo vrši pritisk, naj izda negativno varnostno oceno za Thompsonov sobotni koncert v Mariboru

Janša ne skriva dejstva, da si želi Thompsonov koncert v Mariboru

"Na @policija.si vršijo pritisk, naj izda negativno varnostno oceno za koncert Thompsona," je na Twitterju zapisal predsednik SDS Janez Janša in dodal povezavo do domnevnih odgovornih "stricev iz ozadja", ki nastopajo z naslovom Europe is a gang of thieves. Teorijam zarote tako ni videti konca.

Če je verjeti zloglasnemu hrvaškemu novinarju Velimirju Bujancu, je svoj prihod na Thompsonov koncert potrdil tudi Janša z družino. Da bi bilo Thompsonov koncert pametneje odpovedati, se strinja precejšen del stroke in tudi javnosti, med drugim je svojo zaskrbljenost izrazil tudi predsednik Državnega zbora Milan Brglez. Premier Miro Cerar in predsednik republike pa zaenkrat še vedno "modro" molčita. Odzvali so se tudi na policiji in na mariborsko upravno enoto podali predlog za prepoved koncerta. Na upravni enoti bodo o tem odločali danes.

Mariborski policisti so svojo odločitev utemeljili s tem, da so na podlagi novih informacij ugotovili, da bi lahko na koncertu prišlo do kaznivih dejanj. Težava naj bi bila predvsem v prodaji vstopnic na Hrvaškem in v Avstriji, saj obstaja bojazen, da bi se dogodka udeležili tudi Thompsonovi radikalni privrženci, kar še dodatno povečuje varnostno tveganje.

Organizator koncerta Milan Trol je sicer prepričan, da razlogov za prepoved koncerta ni, saj je bilo po njegovih ocenag v tujini prodanih le 28 od 1200 vstopnic. Thompsonov koncert se ne zdi sporen niti mestnemu svetniku Stojanu Auerju, ki daje Trolu v najem Festivalno dvorano Lent, kjer se bo dogodek odvil.

Kdo je hrvaški TV voditelj Velimir Bujanec - Bujica, pa si lahko ogledate na fotografijah spodaj. Slednji se pod pretvezo domoljubja že leta navdušuje nad ustaškimi in nacističnimi simboli.

Bujanec več kot zgovorno leta 1994

