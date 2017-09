Primc v predsedniško bitko pošilja Angleco Likovič, ki računa tudi na božjo pomoč

Nekdanja osnovnošolska ravnateljica in ena od vidnejših predstavnic konzervativne desnice se bo pričakovano osredotočala na vrednote tradicionalne družine

Angelca Likovič v oddaji Tarča na TV Slovenija

© RTVSLO

Zunajparlamentarna stranka Glas za otroke in družine, ki jo vodi Aleš Primc in ji meritve javnega mnenja niso najbolj naklonjene, se v volilno tekmo za predsednika republike podaja z Angelco Likovič. Na današnji predstavitvi je izpostavila, da je bila njena neposredna spodbuda za kandidaturo tragičen primer koroških dečkov. Tudi njena prva naloga, če bo izvoljena za predsednico, bo "osvoboditev" teh dečkov. Pričakovano se bo tako v svoji predsedniški tekmi osredotočala na obe izpostavljeni besedi v imenu njene stranke - na otroke in družino.

Na seznam svojih prvih predsedniških nalog je nekdanja osnovnošolska ravnateljica nato uvrstila še zagotovitev delovnih mest in poceni stanovanj za mlade. Obljubila je, da bo vse svoje predsedniške plače (mesečna znaša 5156 evrov bruto) v celoti namenila pomoči potrebnim družinam. Prepričana je, da ji bo z avtoriteto predsednice in z božjo pomočjo uspelo pomembno prispevati k spremembam na boljše, ki jih Slovenija potrebuje.

Angelca Likovič je prepričana, da ji bo z avtoriteto predsednice in z božjo pomočjo uspelo pomembno prispevati k spremembam na boljše, ki jih Slovenija potrebuje.

Angelca Likovič, sicer tudi velika nasprotnica pravice žensk do splava, je na novinarsko vprašanje, kako namerava uresničiti obljubo o osvoboditvi koroških dečkov, odgovorila, da bo z neprestanim ponavljanjem svojega jasnega stališča o tem primeru prisilila pristojne k takšni odločitvi. Prav jasna in odločna stališča so po njenih besedah tisto, kar najbolj pogreša pri aktualnem predsedniku republike Borutu Pahorju.

Zdaj upokojena 73-letna predsedniška kandidatka je spomnila, da je bila 18 let ravnateljica ene od ljubljanskih osnovnih šol, natančneje OŠ Majde Vrhovnik na Gregorčičevi v centru prestolnice. Kot je dejala, se je že kot ravnateljica borila za pravice otrok, staršev in starih staršev, s tem pa namerava nadaljevati tudi kot predsednica republike. Marsikdo, ki je hodil na to šolo v času njenega mandata, ima sicer na njene metode in zavzemanja drugačne spomine.

Pričakovati je bilo tudi, koga je izbrala za vodenje svojega volilnega štaba. To funkcijo je zaupala predsedniku stranke Alešu Primcu. Slednji je na tiskovni konferenci tudi pristavil svoj pisker in povedal, da kandidatka uživa polno podporo strankinega članstva. Po njegovih besedah v stranki ne dvomijo, da gredo z njo "na zmago za spremembe". Izrazil je prepričanje, da bo Angelca Likovič "prevetrila Slovenijo", kar država po njegovem mnenju tudi nujno potrebuje. Podpredsednica stranke Metka Zevnik pa je kandidatko označila kot osebo, "ki si upa povedati in to tudi udejanjiti". To, da politiki povedo "vse, kar jim pade na pamet", je danes v času, ko največjo svetovno velesilo vodi Donald Trump, za nekatere očitno postalo vrednota.

Primčeva stranka je z zbiranjem 3.000 potrebnih podpisov volivcev v podporo kandidaturi Angelce Likovič začela danes na stojnici pred ljubljansko upravno enoto. Od srede dalje pa bo podpise zbirala na 40 stojnicah po vsej državi. Primc je dejal, da je to tudi dobra priložnost za predstavitev bodočih strankinih kandidatov na parlamentarnih volitvah, za kandidaturo nekdanje ravnateljice pa naj bi stranka porabila "toliko, kolikor si bo lahko privoščila" - za dodaten vir financiranja pa računajo predvsem na prostovoljne prispevke.

Primčeva stranka je z zbiranjem 3.000 potrebnih podpisov volivcev v podporo kandidaturi Angelce Likovič začela danes na stojnici pred ljubljansko upravno enoto. Od srede dalje pa bo podpise zbirala na 40 stojnicah po vsej državi.

Med učence Angelce Likovič je bil tudi prvak SDS Janez Janša, s katerim pa sta se kasneje razšla, kljub temu, da so mu, kot je povedala pred leti, stranko v Grosupljem postavili ona, njen mož in "še trije kolegi". Kot je zardila je takrat, je na lastni koži spoznala pravi obraz svoje nekdanje stranke (SDS) in dodala, da "ko ljudje pridejo na oblast, hitro postanejo samozadostni". Kako bosta z Janšo sodelovala in ali bodo stare zamere pozabljene, če se njena nova stranka prerine v parlament, pa bomo še videli. Kot tudi to, ali bo SDS med trenutnimi predsedniškimi kandidati podprla Angelco Likovič (ali koga drugega, kar je sicer - glede na nabor - malo verjetno), ali pa bodo predstavili svojega kandidata oziroma kandidatko.

Janez Janša in Angelca Likovič, ko sta se še dobro razumela ...

© Matej Leskovšek

Angelca Likovič tako vstopa v predsedniško tekmo (zaenkrat sicer še neuradno, saj še ni zbrala potrebnih podpisov, a zaradi izkušenj Aleša Primca z zbiranjem podpisov verjamemo, da s tem ne bo imela prevelikih težav), v kateri bo morala tekmovati z aktualnim predsednikom Borutom Pahorjem, diplomatom Milanom Jazbecem, predsednico NSi Ljudmilo Novak, kulturnikom Andrejem Rozmanom - Rozo, kamniškim županom Marjanom Šarcem in županom Kopra Borisom Popovičem. Ali bodo dovolj podpisov za kandidaturo zbrali tudi t.i. estradniški kandidati (pevca Damjan Murko in Dominik Kozarič ter komik Žiga Papež), bo pokazal čas. Ta se izteče , volitve pa bodo v nedeljo, 22. oktobra.

Preberite si tudi članek Življenje po Tarči, kjer je nacionalna televizija nespretno izbrala goste (med njimi je bila tudi Angelca Likovič) za temo o pravici žensk do splava. Na tej povezavi pa si lahko preberete, zakaj si je nekdanja ravnateljica letos prislužila bodečo nežo za seksistično izjavo leta.

8YeaHaZinWo