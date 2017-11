Vodstvo RTV začelo postopek razrešitve urednice informativnega programa Jadranke Rebernik

Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je postopek sprožil na predlog direktorice TV Slovenija Ljerke Bizilj

Nekdanji generalni direktor RTV Marko Filli in (zaenkrat še vedno) urednica informativnega programa Jadranka Rebernik

© Borut Krajnc

Z RTV Slovenija so sporočili, da so odgovorni urednici informativnega programa TV Slovenija Jadranki Rebernik vročili sklep o začetku postopka njene razrešitve. Generalni direktor RTV Igor Kadunc je sklep sprejel na podlagi predloga direktorice televizije Ljerke Bizilj.

Kadunc je sklep sprejel "po temeljitem razmisleku", so zapisali na RTV, niso pa pojasnili, zakaj se je generalni direktor odločil za takšno potezo. Kadunc bo Jadranki Rebernik v skladu z ureditvijo omogočil možnost zagovora in nato, tudi na podlagi pridobljenega mnenja uredništva informativnega programa, sprejel končno odločitev.

Razrešitev Jadranke Rebernik je bila sicer v igri že v primeru Thompson. Programski svet RTV na seji 10. julija letos ni podprl Kadunčevega predloga za razrešitev Biziljeve zaradi prispevka o hrvaškem glasbeniku Marku Perkoviću - Thompsonu. Ljerka Bizilj je na seji pojasnila, da so prispevek o Thompsonu kritično ocenili, avtorja prispevka in takrat še urednika Tednika Igorja Pirkoviča pa so zamenjali.

Obenem pa je Ljerka Bizilj takrat za STA pojasnila, da je Kadunc poleg Pirkoviča vztrajal še pri zamenjavi Jadranke Rebernik, a so ocenili, da njena zamenjava ne bi bila upravičena.

Po naših informacijah naj bi bili v igri za novega urednika informativnega programa Vanja Vardjan, Manica Janežič Ambrožič in Dejan Ladika.