Generalni direktor RTV razmišlja o razrešitvi Ljerke Bizilj in Jadranke Rebernik

Novi generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc naj bi zaradi Pirkovičevega intervjuja s hrvaškim pevcem Thompsonom odstavil Ljerko Bizilj in nato tudi Jadranko Rebernik

Prepovedani koncert hrvaškega pevca Thompsona, ki poveličuje ustaše, bi lahko imel posledice tudi v vrhu RTV Slovenija, poroča Dnevnik. Zaradi intervjuja s tem pevcem namreč – po seriji kompleksnih pogovorov – generalni direktor Igor Kadunc razmišlja, da bi odstavil direktorico televizije Ljerko Bizilj. Avtor intervjuja Igor Pirkovič je kot urednik oddaje Tednik, kjer je bil prispevek objavljen, že odstopil. Njegov odstop je odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik tudi sprejela. Po naših informacijah pa se tudi njej maje stolček, saj je izjavila, da je intervju s Thompsonom v okvirih poklicnih meril, čeprav je varuhinja pravic gledalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski v povezavi s tem, kateri novinarski standardi so bili kršeni, objavila obširno poročilo.

Generalni direktor RTV Igor Kadunc je to, da razmišlja o razrešitvi direktorice televizije Ljerke Bizilj, za Dnevnik tudi uradno potril. O razlogih za morebitno razrešitev pa ni želel govoriti. »Vse bo znano na seji programskega sveta v ponedeljek,« je dejal novinarju Urošu Škerlu Krambergerju. Za to, da bi Biziljevo razrešil, namreč Kadunc potrebuje tudi soglasje programskega sveta RTV Slovenija.

Kadunca naj bi namreč pričakoval, da bo odgovornost za objavo spornega prispevka o Thompsonu prevzela Jadranka Rebernik kot urednika informativnega programa. Ker tega ni storila, bi jo morala k temu pozvati direktorica televizije. A zgodilo se ni nič, zato naj bi Kadunc odgovornost v prvi vrsti terjal od Ljerke Bizilj, nato pa še od Jadranke Rebernik.

Ljerka Bizilj je za Dnevnik povedala, da je »skupaj z vsemi odgovornimi uredniki in vsemi pomočniki po tem, ko je bil zamenjan urednik Tednika Pirkovič, zelo dobro premislila in se posvetovala, kaj storiti«. »Glede na to, da je generalni direktor prepričan, da je treba zamenjati tudi odgovorno urednico Jadranko Rebernik, smo družno presodili, da tak primer (primer Thompson, op. p.) ni dovolj za zamenjavo odgovornega urednika. S tem sem se seveda sama dala direktorju 'na pladenj',« pravi Ljerka Bizilj. »Ne gre za ime in priimek (Jadranke Rebernik, op. p.), gre za načelo,« je dodala.

Več bo znano v ponedeljek na seji programskega sveta.

