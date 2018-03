Poziv k odstopu ministra za kulturo

Kulturnice in kulturniki imajo dovolj. Če minister za kulturo Anton Peršak ne bo odstopil sam, predsednika vlade Mira Cerarja pozivajo, da sproži potrebne postopke za njegovo razrešitev.

Izgubljeni minister za kulturo in pisatelj Anton Peršak - Tone

© Borut Krajnc

Ker minister za kulturo Anton Peršak ne umika predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2015 iz obravnave, kulturnice in kulturniki pričakujejo njegov odstop. V primeru, da ne odstopi sam, od predsednika vlade Mira Cerarja terjajo, da sproži potrebne postopke za njegovo razrešitev. Tako so zapisali v skupni izjavi za javnost, pod katero so podpisani številni pomembni zavodi in organizacije, med njimi tudi društvo Asociacija, mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, Kino Šiška, Društvo slovenskih pisateljev, Kolegij direktorjev državnih muzejev, Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, Mednarodni muzejski svet ICOM Slovenija, Skupnost muzejev Slovenije, Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ, Združenje splošnih knjižnic, predsednica Vesna Horžen in Zveza kulturnih društev Slovenije.

V javnem pismu so poudarili, da so na novinarski konferenci pred slovenskim kulturnim praznikom, 6. februarja, spregovorili o aktualni problematiki in možnih rešitvah na področju kulture ter predstavili skupno izjavo. "V skupni izjavi kulturnic in kulturnikov smo izrazili zelo jasno odklonilno stališče v zvezi z zakonskimi (sprememba krovnega zakona ZUJIK) in strateškimi dokumenti (Nacionalni program za kulturo 2018 – 2025), ki jih resorno ministrstvo ob izteku mandata, na hiter, nepregleden in nedemokratičen način, predlaga v sprejetje državnemu zboru. V izjavi smo pozvali ministra naj nemudoma umakne predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 in novelo krovnega zakona na področju kulture iz nadaljnje procedure. V primeru, da tega ne stori, smo zapisali, pričakujemo odstop ministra. V izjavi smo zapisali tudi pričakovanje, da nas predsednik vlade sprejme na nujen sestanek o ukrepih na področju kulture do konca mandata vlade," so zapisali v izjavi, ki jo je podpisalo 20 poklicnih in stanovskih združenj s praktično vseh področij široke kulturne palete in sindikalne organizacije, ki delujejo na področju, podpisalo pa jo je tudi 41 najpomembnejših samostojnih organizacij in 27 posameznikov, ki delujejo poklicno na področju kulture. "V izjavi se niso zedinila zgolj različna področja kulture in umetnosti, temveč gre za reprezentativni vzorec, ki pomeni večinski delež vseh aktivnih na področju kulture oziroma presega 85 odstotkov kulturnic in kulturnikov," so dodali v pojasnilu.

Gre za reprezentativni vzorec, ki pomeni večinski delež vseh aktivnih na področju kulture oziroma presega 85 odstotkov kulturnic in kulturnikov.

"Predsednik vlade Miro Cerar se je na našo izjavo odzval in 15. februarja sprejel predstavnike podpisnikov in nam v zvezi z našimi zahtevami zagotovil, da v primeru, da predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 ne uživa podpore deležnikov oz. zainteresirane javnosti, ne bo deležen niti vladne podpore," so zapisali v javnem pismu kulturnice in kulturniki, ki so nato na odziv resornega ministra čakali do 26. februarja, ko je ministrstvo objavilo njegov zapis z naslovom Gordijski vozli slovenske kulture. Iz zapisa je razvidno, da minister predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 ne umika iz postopka sprejemanja.

"S pojasnili in mnenji ministra v zapisu ne nameravamo polemizirati, niti v zvezi z narodotvornostjo niti v zvezi z umetno inteligenco. Čas polemike in dialoga v zvezi s predlogom Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 se je iztekel septembra 2017, slovenska javnost pa rezultatov javne obravnave nikdar ni videla v obliki nove verzije predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025," so poudarili in dodali, da ne morejo prezreti ponovnega omalovaževanja kulturnic in kulturnikov.

"S pojasnili in mnenji ministra v zapisu ne nameravamo polemizirati, niti v zvezi z narodotvornostjo niti v zvezi z umetno inteligenco. Čas polemike in dialoga v zvezi s predlogom Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 se je iztekel septembra 2017, slovenska javnost pa rezultatov javne obravnave nikdar ni videla v obliki nove verzije predloga."

Zmotilo jih je, da je minister že na začetku zapisa seznam podpisnikov razvrednotil z opredelitvijo »na videz visoka raven soglasja«, v zaključku pa je glede tega zapisal: »Mediji, kar je do neke mere razumljivo, ves čas navajajo teh nekaj nasprotnikov ter njihova stališča in trdijo, da je kultura soglasno proti predlogu NPK. Za tiste, seveda manj glasne govorce, ki so v javni razpravi podprli predlog NPK ali ga vsaj bili pripravljeni sprejeti, čeprav so morda izrazili pomislek o kakšni posamezni rešitvi, se nihče ne zmeni.«

"Zapisana skepsa o reprezentativnosti našega kvoruma (izjava in seznam podpisnikov sta dostopna na spletu) izkazuje takšno nepoznavanje in nerazumevanje področja, da preprosto lahko podvomimo v reprezentativnost in verodostojnost ministra, ki zastopa naš resor," so še zapisali v javnem pismu.





Preberite si tudi: