Umrla je slikarka Metka Krašovec

Ena od najvidnejši slovenskih sodobnih slikark je lani prejela Prešernovo nagrado za življenjsko delo

Metka Krašovec (1941 - 2018)

© Borut Peterlin

V 77. letu je umrla slikarka in lanska velika Prešernova nagrajenka Metka Krašovec, poroča portal MMC RTV Slovenija. Ustvarjala je risbe, slike, grafike in scenografije, njena dela so bila razstavljena na skoraj 500 samostojnih in skupinskih razstavah. Prav te dni je v mariborskem Kibla portalu na ogled njena razstava Prisotnost, ki jo je priredila skupaj z umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Med študenti priznane slikarke boste našli tudi Karmen Bajec, Viktorja Bernika, Marijo Flegar, Marka Jakšeta, Anjo Jerčič Jakob, Barbaro Jurkovšek, Roberta Lozarja, Izarja Lunačka, Roka Predina, Arjana Pregla in druge.

Metka Krašovec, ki je veljala za eno najbolj ustvarjalnih in cenjenih slovenskih slikark, se je rodila leta 1941 v Ljubljani. Po končani klasični gimnaziji se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1964. Štiri leta kasneje je magistrirala na oddelku za slikarstvo pri profesorju Gabrielu Stupici, leta 1970 pa še na oddelku za grafiko pri profesorju Riku Debenjaku.

Nadaljnje izpopolnjevanje je končala v tujini - na Ohio University opravila specializacijo za grafiko in potem še na londonskem Royal College of Art. Leta 1977 je začela na ljubljanski akademiji poučevati slikarstvo in risanje.

Bila je tudi življenjska sopotnica pokojnega pesnika Tomaža Šalamuna.

