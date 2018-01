Tudi v primeru Fran država gleda stran

Brez finančnih sredstev je ostal tudi jezikovni portal Fran

Dr. Kozma Ahačič, idejni oče portala Fran, še enega od kulturnih projektov, ki ga ministrstvo za kulturo ignorira

Seznamu rezov v kulturi kar ni videti konca. Ministrstvo za kulturo je z nefinaciranjem zagodlo tudi jezikovnemu portalu Fran. Z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (ISJFR ZRC SAZU) so sporočili, da so bili v petek precej poklapani, saj so z ministrstva za kulturo prejeli pismo, v katerem so jim sporočili, da so zavrnili njihov projekt promocije jezikovnega portala Fran.

ISJFR ZRC SAZU se je namreč prijavil javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019. Jezikoslovci z ISJFR ZRC SAZU so v projektni dokumentaciji podrobno razložili, kako in s kakšnimi akcijami bi dosegli, da bi portal Fran res postal stalnica na namizju vseh računalnikov v Sloveniji, poleg tega pa so se zavezali, da bodo portal Fran v roku dveh let obogatili z dvema jezikovnima priročnikoma, ki bi se ju gotovo razveselil marsikateri uporabnik slovenskega jezika.

Ministrstvo za kulturo RS je v zavrnitvi projekta promocije portala Fran med drugim zapisalo, da gre za »kakovostno vlogo z nekoliko premalo poudarjenim načinom sprejemanja povratnih informacij s strani uporabnikov«, so sporočili s Sazuja.

Portal Fran, katerega idejni oče je dr. Kozma Ahačič, ki ga je časopis Delo pravkar razglasil za Delovo osebnost leta 2017. Poudariti velja, da izbor ni delo uredništva, temveč so dr. Ahačiča za osebnost leta izbrali bralke in bralki prek glasovanja. Ne dvomimo, da je k njegovemu izboru botrovala tudi zaslužnost za spletni portal, kjer lahko vsi v vsakem trenutku brezplačno preverimo, kako se kaj piše, izgovarja, sklanja in kaj določena beseda pomeni v sodobni slovenščini, pa tudi v narečjih. Ni malo tistih, ki menijo, da je Fran eden od najboljših slovarskih portalov v svetovnem merilu.

Na Sazuju razpolagajo s podatki, da je portal Fran do sredine januarja 2018 zabeležil že več kot 27 milijonov poizvedb, aktualne poizvedbe pa lahko preverite na tej povezavi. Statistike kažejo, da na dan slovarski portal obišče kar 40.000 uporabnikov. "Če bi projekt promocije Frana, ki ga je vložil ISJFR ZRC SAZU, obrodil sadove, bi se to takoj poznalo pri zvišanju števila poizvedb – toliko o premalo poudarjenem načinu sprejemanja povratnih informacij s strani uporabnikov," so zapisali na Sazuju.

"Portal Fran, ki deluje od leta 2014, ta čas obstaja v različici 5.0 in ISFRJ ZRC SAZU je 3. decembra lani napovedal, da bo odtlej na t. i. ta veseli dan kulture vsako leto na voljo nova, posodobljena in obogatena različica. A če ministrstvo za kulturo ne bo pokazalo vsaj malo razumevanja in bo zavračalo še razpise na projektno (so)financiranje, se resno zastavlja vprašanje, kako. Ne da se znebiti vtisa, da gre tu še za enega tistih absurdov, kjer država tišči glavo v pesek, namesto da bi z denarnimi sredstvi priskočila na pomoč pri vzdrževanju, promoviranju in posodabljanju portala, ki je bil že tako in tako postavljen brez njene neposredne pomoči, zaradi česar jim je, kot se je dr. Kozma Ahačič slikovito izrazil, jim je z rezervnimi deli za fička uspelo sestaviti mercedes," so še zapisali pobudniki projekta.

Jezikoslovke in jezikoslovci z ISJFR ZRC SAZU se zavedajo, da bodo po odločitvi ministrstva za kulturo prisiljeni iskati drug vir financiranja, obenem pa opozarjajo, da se potem ne gre čuditi, da se inštitut kljub odličnemu delu spopada z nenehnimi finančnimi težavami.

