Na Jadranu jutri več kot desetmetrski valovi

Sunki burje bodo ponekod presegli 200 kilometrov na uro. Že tako nizke temperature bodo še potencirane.

Skoraj celotna vzhodna Evropa, vključno s Slovenijo, se bo znašla v primežu polarne zračne mase, ki bo k nam čez dan prodrla s severa.

Padec temperatur bo sprva najbolj izdaten v gorah – na 1500 metrih se bo ohladilo za približno 15 stopinj Celzija. Ko se bo nato ta hladen zrak usedel v kotline, bodo jutra izjemno hladna, pa tudi čez dan se temperature ne bodo približale ničli.

Izjemno hladno bo tudi drugod na Balkanu. V Bosni in Hercegovini ter Srbiji pričakujejo temperature pod -20 stopinj. V Dalmaciji utegnejo pasti celo negativni temperaturni rekordi, odkar obstajajo uradne meritve. Za to bo morala temperatura v Dubrovniku pasti pod -7, v Šibeniku pa celo pod -11 stopinj Celzija.

Prihod hladnega zraka bodo glede na opozorilo Agencija za okolje spremljali močni severni vetrovi, na Primorskem močna burja. »Nad srednjo Evropo, s središčem nekje nad Poljsko, je razmeroma močno anticiklonsko območje, nad Balkanom pa se zadržuje plitev ciklon,« pojasnjuje meteorolog Jure Jerman iz Agencije za okolje. Močni vetrovi bodo posledica velikih razlik v zračnem pritisku med območjema.

Sunki vetra [km/h] na Jadranu iz atmosferskega modela ALADIN SI za petek zjutraj

© ARSO

Hrvaški državni meteorologi za obalne dele države izdali rdeči alarm zaradi orkanske burje. V sunkih naj bi namreč lahko dosegla hitrost tudi nad 200 kilometri na uro, zaradi česar svarijo pred nevarnostjo za ljudi in potencialno škodo na obalni infrastrukturi.

»Taki vremenski pojavi se dogajajo in niso tako zelo redki,« pravi Jure Jerman. »Bo pa imel v razmerah, ko je morje še relativno toplo, nad nas pa prihaja zelo mrzel zrak, veter ob enaki hitrosti približno za 10 odstotkov večjo moč kot sicer.«

Razburljivo bo tudi na morju. »Ob hrvaški obali se bo gibanje zraka udejanjilo kot burja, na odprtem morju pa kot severni veter - tramontana.« Ta bo predvsem vzdolž italijanske obale povzročal ogromne, tudi več kot desetmetrske valove. »To je za Jadran precej redko,« pravi Jerman.

Značilna višina valov (povprečna višine tretjine najvišjih valov) [m] na Jadranu iz valovnega modela WAM za petek zjutraj.

© ARSO

Trajekti na Hrvaškem skoraj zagotovo ne bodo pluli. Nasploh pa je za manjša in srednje velika plovila bolje, da niti ne poizkušajo, pravi oceanograf dr. Matjaž Ličer z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo. »Perioda valov bo precej kratka, od 7 do 10 sekund, kar je zelo zoprno za plovila, ki imajo takšne nihajne frekvence vzdolž dolge osi plovila, to pa so predvsem srednja do velika plovila..«

Tudi italijanska mesta na jadranski obali utegnejo biti precej negostoljubna. »Na italijanski obali južno od Ancone utegnejo valovi povzročiti večje erozije obale, morska voda lahko vdre v namakalne sisteme in sisteme za oskrbo s pitno vodo.«

Vremenske razmere se bodo začele normalizirati v soboto. Po nižinah, kamor se bo ujel hladen zrak, pa bomo zmrzovali še kar nekaj dni.