Zakon o tujcih je očiten poskus odvzema pravic beguncem

Nevladne organizacije odločno nasprotujejo kršitvam mednarodnega prava in slovenske ustave

Premier Miro Cerar in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič na obisku ljubljanske osnovne šole Livada, kamor hodi več kot 300 otrok iz 32 različnih držav. Premier je med lanskim obiskom govoril o strpnosti in pomenu sprejemanja drugačnih.

© Borut Krajnc

Nevladne in humanitarne organizacije, ki delujejo na področju zaščite beguncev in človekovih pravic, poslanke in poslance pozivajo, da zavrnejo predlog spremembe zakona o tujcih, ki bi beguncem in prosilcem za azil zanikala pravico do zaščite, do katere so upravičeni po mednarodnem pravu in pravu EU.

"Predlagane spremembe zakonodaje bi omogočile oblastem, da avtomatično odrečejo vstop osebam, ki bi prispele na mejo, ali pa jih po vstopu privedejo nazaj do meje in napotijo v državo, iz katere so vstopili. Ti ukrepi ne zagotavljajo ustreznih postopkov zaščite pravic beguncev in migrantov in bi veljali tudi za ljudi, ki bi izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito," so zapisali v skupnem sporočilu za javnost.

Če bo državni zbor sprejel predlagane spremembe, bo v slovensko zakonodajo uvedena možnost ukrepov, s katerimi bi država kršila pravico do učinkovitega in poštenega azilnega postopka, prepoved kolektivnih izgonov in prisilnih vračanj (pushbacks), prepoved vračanja (non-refoulement) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, opozarjajo. Ti ukrepi bi po njihovem kršili tako slovensko ustavo kot tudi mednarodno pravo in pravo EU, med drugim Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

"Ukrepi ne vsebujejo ustreznih varovalk pred prepovedanim vračanjem ali verižnim vračanjem v države, kjer bi lahko bili posamezniki izpostavljeni mučenju ali drugemu slabemu ravnanju. Na primer, migranti in prosilci za azil, ki bi jim bil preprečen vstop v Slovenijo ali bi bili vrnjeni na Hrvaško, bi lahko bili v nevarnosti nadaljnjih vračanj v Srbijo, na Madžarsko ali v Bolgarijo – v države, ki ne zagotavljajo ustreznih sprejemnih pogojev ali ki jasno kršijo mednarodno pravo beguncev," še dodajajo nevladniki in poudarjajo, da imajo države sicer pravico, da izvajajo nadzor na svojih mejah, a tega ne smejo delati na račun temeljnih človekovih pravic, temveč zgolj na način, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi.

Podpisniki poziva poslankam in poslancem izpostavljajo, da temeljne človekove pravice izhajajo iz varovanja dostojanstva in osebne varnosti vsakega človeka ne glede na njegov državljanski status: "Zato je varovanje pravic vseh ključno za ohranjanje pravne in demokratične države, ki je utemeljena na ustavi in na spoštovanju mednarodnega prava, v kakršni želimo kot skupnost živeti še naprej."

Med podpisniki so tudi Amnesty International Slovenije, Humanitas, Mirovni inštitut, Inštitut za afriške študije, SEZAM, Rdeči križ Slovenije, Slovenska filantropija, Slovenska karitas in Slovenska fundacija za UNICEF.