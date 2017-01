Pošta Slovenije naj nemudoma zaposli vse svoje čistilke

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice poziva Pošto Slovenije, naj nemudoma zaposli vse čistilke podjetja Manicom, ki na Pošti Slovenije opravljajo delo

Štiri od sedmih (končno) zaposlenih čistilk iz ljubljanske Fakultete za družbene vede ... se bo zgodba ponovila tudi na Pošti Slovenije?

© arhiv Mladine

"Zagotovo ste seznanjeni z včerajšnjim prispevkom o situaciji delavk čistilnega servisa Manicom, ki opravljajo delo v logističnem centru Pošte Slovenije v Mariboru. Delavke so po preverbi podatkov ugotovile, da jim podjetje Manicom že dve leti ne plačuje socialnih prispevkov. Po razpoložljivih informacijah čistilke, ki čistijo prostore PLC Maribor, opravljajo to delo najmanj dve leti, nekatere tudi že štirinajst let," je v sporočilu za medije zapisal Goran Lukić iz Delavske svetovalnice.

Poudaril je, da se na podlagi teh podatkov na Pošto Slovenijeobračajo z zelo jasnim pozivom: "Nemudoma direktno zaposlite prav vse delavke, ki opravljajo delo čiščenja pri vas preko podjetja Manicom. Pravzaprav je neverjetno, da tega niste storili že kar nekaj let nazaj, glede na to, da nekatere izmed teh čistilk čistijo vaše prostore že 14 (!) let. Na koncu koncev pa smo prepričani, da veste za primer Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je direktno zaposlila čistilke podjetja Manicom. Ista fakulteta je tudi ugotovila, da je direktna zaposlitev teh delavk cenejša (!) kot najem zunanje storitve čiščenja."