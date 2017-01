Svetleča stranka

Napis na stavbi zmotil sosede

Neonska Nova Slovenija

© Uroš Abram

Neonski napisi so lahko moteči, zlasti če so veliki. In še toliko bolj, če oglašujejo politično stranko.

Oglasili so se nam sosedje z Dvořakove ulice. Tam na številki 11a domuje NSi, ki se je brez privolitve stanovalcev hiše in bližnjih stanovalcev v ulici odločila, da nad vhod namesti vpadljiv napis. Slednji ne bi toliko motil soseske, če ne bi v vsem bleščečem sijaju svetil tudi v večernih urah. Soseda nam je potožila, da se politična stranka v središču Ljubljane oglašuje kot kakšen nočni klub. Stanovalci Dvořakove ulice 11 so NSi prek svojega upravnika (M.I.S. d.o.o.) poslali dopis. V njem so med drugim zapisali, da stranki na zahtevo etažnih lastnikov pošiljajo obvestilo: postavitev znaka stranke na pročelje hiše je bila izvedena brez soglasja etažnih lastnikov, zato ti zahtevajo, da znak nemudoma odstranijo. Etažnim lastnikom naj predstavijo drugačno rešitev, ki ne bi bila tako moteča. Če znaka ne bodo odstranili, bodo etažni lastniki podali uradno prijavo ustreznim organom.

Dovolj je razlogov, da smo se obrnili na sedež stranke NSi, kjer so nam povedali, da so na pritožbo ustno odgovorili na zboru stanovalcev. Tam ni bilo večinskega nasprotovanja napisu, pravijo, in dodajajo, da je svetleči napis v zimskem času svetlobno prižgan le od 17. do 23. ure. Vse morebitne nadaljnje zadeve bodo reševali v okviru hiše.

Vse skupaj zveni korektno. A hiša, v okviru katere bodo težave neonskega napisa reševali naprej, ni edina v ulici. Napis tako zelo bode v oči, da v večernih urah marsikdo obrne glavo, ko se sprehaja po Dvořakovi. Navsezadnje pa je bil verjetno to tudi njegov prvotni namen.