Izgrednikova nočna mora

Policisti bodo dobili izvrsten vodni top

Model nemškega vozila za boj s protestniki, kakršnega je kupila tudi slovenska policija

© Profimedia

Ministrstvo za notranje zadeve je prejšnji teden odločilo, kakšen vodni top bo država kupila za policiste. Dobili bodo specialno vozilo WAWA 10.000, ki ga izdelujeta nemško avtomobilsko podjetje Mercedes-Benz in avstrijski proizvajalec gasilskih vozil Rosenbauer. Zanj bomo plačali 1,16 milijona evrov.

Razpis za specialno vozilo z vodnim topom je ministrstvo objavilo avgusta. Takrat so predstavniki policije pojasnili, da potrebujejo novo vozilo, ker je sedanje dotrajano, vzdrževanje »neracionalno in oteženo«, nadgradnja »s sodobnimi videonadzornimi sistemi ter drugo tehniko, ki omogoča bolj učinkovito in varno delovanje, pa omejena in draga«. Zato so naročili nov visokotehnološki šestkolesnik, ki bo imel na strehi nameščene tri elektronsko vodene vodne topove z dometom najmanj 60 metrov in možnostjo brizganja vode, pomešane z barvilom, in vode, pomešane s solzivcem. Rok za oddajo ponudb je bil 21. september, poleg podružnice podjetja Rosenbauer iz Gornje Radgone pa je ponudbo oddal še ljubljanski Autocommerce. Šlo je za »zelo kompleksno naročilo«, zato naj bi bile analize ponudb zahtevnejše, predvsem v delu preverjanja izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije.

Vozilo, ki ga bomo dobili, je Rosenbauerjeva predelava Mercedesovega tovornjaka Actros. Nemški policiji so jih dobavili že več kot sedemdeset, neki portal z avtomobilskimi novicami pa ga je opisal kot »izgrednikovo najhujšo nočno moro«. Ime vozila je okrajšava za Wasser Warfer (vodni top), številka 10.000 pa pove, koliko litrov prostora je v tanku. Če trije topovi brizgajo na vso moč, tank izpraznijo v treh minutah. Zunanjost vozila je iz aluminija, streha je poševna, tako da se molotovke skotalijo z nje.

Kot je avgusta v Mladini pisal Peter Petrovčič, je vodni top namenjen izključno za nadzor in razganjanje množic. Povzroči lahko lažje in težje telesne poškodbe, nemalo pa je tudi primerov, ko so protestniki umrli, neposredno ali posredno, zaradi posledic tovrstnega obstreljevanja. Predsednik državnega zbora Miran Brglez je ta teden v intervjuju za spletno stran Torek ob petih v zvezi z vodnim topom izrazil iskreno upanje, »da ga ne bo treba uporabiti … Če bo vlada delala, tako kot je treba, uporabe ne bo.« Vendar vodni top predstavlja svarilo protestnikom, tudi ko je parkiran v garaži.