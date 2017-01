Rojevanje novega nacionalističnega svetovnega reda

Amerika in svet po meri Donalda Trumpa in konfederacije oligarhov

Donald Trump je svetovni človek. Po svetu potuje v svojem zasebnem letalu. Poročen je s Slovenko, ločen od Čehinje. Ne govori nobenega tujega jezika, a ker je Američan, je enojezičnost pravica, ki jo je dobil z rojstvom. Njegovo bogastvo je v veliki meri del globalnega gospodarstva. Poslovne interese ima v več državah na štirih kontinentih. Veliko izdelkov, ki so povezani z njim, prihaja iz tujine: Trumpovo pohištvo iz Turčije in Nemčije, očala ima iz Kitajske, njegove srajce so med drugim narejene v Bangladešu in Hondurasu. Tako kot premožni Američani podcenjujejo vlogo domače infrastrukture pri ustvarjanju njihovega bogastva, Trump ne priznava, kako je njegovo premoženje odvisno od globalnega gospodarstva, na spletni strani TomDispatch piše publicist John Feffer.

Enako velja za člane njegovega kabineta. Premožni ljudje počitnikujejo v eksotičnih krajih ali tam sklepajo posle, generali službujejo po vsem svetu, kjer ubijajo ljudi. Z ocenjenim bogastvom več kot 13 milijard dolarjev bi Trumpov kabinet zlahka bil majhna otoška država. To bi bila zelo agresivna država, saj so se nekdanji generali Mike Flynn, James Mattis, John Kelly in Ryan Zinke vojskovali v skoraj toliko državah, kot je Trump sklepal posle.

Ne glede na to, kako svetovni so videti, Trump in člani njegovega kabineta niso takšni, kot je svet. Večinoma so bogati beli moški, ki ustrezajo volilnemu telesu v ZDA leta 1817. Strinjajo se z eno ključno misijo: napovedati vojno svetu.

Ne glede na njihove mednarodne izkušnje, je njihova skrb za planet enaka skrbi pornografov za spolnost. Skrbi jih samo denar in želja po zmagi. Njihov pogled na svet je za galaksijo oddaljen od demokratičnega internacionalizma, kjer so vrednote diplomacija, človekove pravice, mednarodno sodelovanje pri reševanju planetarnih problemov, kot so podnebne spremembe in gospodarska neenakost. Trumpova administracija bo nadomestila skupino liberalnih internacionalistov s konfederacijo oligarhov.

Zato se je treba pripraviti na trk civilizacij. Cilj predsednika je obramba zahodnega načina življenja. Kot da bi bila mesto v Vietnamu leta 1968, Trump namerava uničiti mednarodno skupnost z namenom, da bi jo rešil. Njegov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn je recimo »islamizem« primerjal z nacizmom in komunizmom, imenoval ga je »zahrbten rak v telesu 1,7 milijarde ljudi«. Administracija predsednika Georga Busha je vsaj skušala razlikovati Al Kajdo in islam. Podobne izjave o islamu kot Flynn so dajali tudi direktor agencije CIA Mike Pompeo, glavni strateg bele hiše Steve Bannon in generalni državni tožilec Jeff Sessions.

Islam je seveda lahka tarča v državi, kjer so ljudi v zadnjih letih ves čas pitali z napačnimi informacijami o njem. A Trump ima še več tarč. To je tudi Organizacija združenih narodov (OZN). Vedeti je treba, da je OZN potencialni vir za organiziran upor proti Trumpovi administraciji tako, da se »preostali svet« lahko organizira proti »Zahodu«. Vse bolj jasno je tudi, da tudi sam »Zahod« postavlja vse več izzivov za novo administracijo v ZDA. Trump recimo vse bolj kritizira Evropsko unijo, javno podpira izstop Velike Britanije iz EU. Da po njegovem mnenju ne bo tako lahko zadržati EU skupaj, kot ljudje mislijo, je pred nedavnim dejal v pogovoru za londonski Times. Enako kot OZN tudi EU predstavlja vrednote vključujočega internacionalizma. V skladu z razmišljanjem gradbenikov Trump ni zainteresiran samo za rušenje starega, ampak hoče na ruševinah zgraditi nekaj velikega in kičastega.

Posebni svetovalec bele hiše Steve Bannon, ki je ustanovil trobilo skrajne desnice Breitbart News, se na področju trka civilizacij počuti doma. Smo v popolni vojni proti džihadističnemu islamskemu fašizmu, je napisal. Tudi namestnik svetovalca za nacionalno varnost K. T. McFarland verjame, da je globalni islamski džihad v vojni s celotno zahodno civilizacijo. Toda Bannon in njegovo Trumpistično pero nima na piki le islama. Prepričan je, da so velika grožnja globalisti. Pravi, da ni beli nacionalist, je nacionalist, ekonomski nacionalist.

Po njegovi razlagi so globalisti liberalna elita, ki ima koristi od proste trgovine, podpira multikulturnost, se srečuje v konklavah po svetu, kot je Davos, in v institucijah, kot so OZN. Toda ali Rex Tillerson, predsednik uprave velike energetske družbe, ali številni uslužbenci velebanke Goldman Sachs, ki se nameravajo pridružiti novi administraciji, ne sodijo v to kategorijo globalistov? Kot nekdanji zaposleni v Goldman Sachs, preden je odšel v Hollywood in na Breitbart, Bannon želi spremeniti titane industrije in financ v glavne nacionaliste v Ameriki.

Prav je kritizirati liberalistični internacionalizem zaradi koncentracije bogastva, političnih privilegijev in kulturnega snobizma. Ni treba biti zagovornik teorij zarot za ugotovitev, da ni prav, da globalno gospodarstvo deluje kot kazino. Toda Trump, Bannon in drugi ne želijo demokratizirati globalizma. Hočejo ustvariti internacionalizem po lastni meri. Pomislite na nov globalizem 1 odstotka, ki je katoliški, zelo konservativen in podrejen nacionalističnim zahtevam. Od tega globalizma bo tiha večina imela še manj kot zdaj.

Ameriški oligarhi bodo v času mandata Donalda Trumpa imeli velike koristi od programa za obnovo in gradnjo in obnovo infrastrukture, od novih trgovinskih sporazumov, načrtov za izkoriščanje virov, kar napoveduje nov predsednik ZDA. Rojevanje tega novega nacionalističnega svetovnega reda, te konfederacije oligarhov, bo za nas preostale zelo boleče, piše John Feffer. Svet po njegovih besedah nujno potrebuje novo generacijo demokratičnih internacionalistov, sicer od sveta ne bo ostalo veliko, če bo Trumpu in njegovim pajdašem uspelo, kar načrtujejo.