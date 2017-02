Cerar vozil brez izpita

Zagrožena globa vsaj 2000 evrov

Predsednik vlade za krmilom čisto prave lokomotive

Predsednik vlade Miro Cerar se je skupaj z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem ta teden udeležil slovesnosti ob simboličnem začetku 282 milijonov evrov vrednega projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje. Za predsednika vlade je projekt dokaz »da Slovenija doživlja preporod železniške infrastrukture,« ki »je hrbtenica trajnostnega razvoja našega gospodarstva«. Tako je dejal premier, pri čemer je v podkrepitev teze zagnal drezino oziroma vlak, s katerim se bo odsek železniške proge obnavljal.

Močno sporočilo predsednika vlade o pomenu železniških povezav, po desetletjih vlaganj v avtocestno infrastrukturo, je več kot dobrodošlo, a bi se pri tem moral tudi on držati pravil. Kot nam je namreč potrdil Rok Hudej iz Cerarjevega kabineta, ki je dogodku prisostvoval, je predsednik vlade »z ročico zagnal vlak, ga vozil 30 metrov in potem tudi uspešno zaviral«. Ali ima Miro Cerar tudi izpit za vožnjo vlakov oziroma dokazilo o usposobljenosti za izvršilne delavce v železniškem prometu?

Kot nam je pojasnil Dušan Frank iz družbe B&B, ki ima pooblastilo javne agencije za železniški promet za usposabljanje in preverjanje »izvršilnih železniških delavcev«, je usposabljanje strojevodij dolgotrajen postopek. Zgolj teoretični del izpita za strojevodjo traja 430 ur, čemur sledi praktični del, v katerem mora kandidat pod nadzorom na določeni progi prevoziti 5000 kilometrov. Frank pojasnjuje, da lahko v kabino vlaka vstopajo zgolj osebe z dovoljenjem prevoznika, ki je po navadi pisno. Primerov, da bi neka tretja oseba, recimo otrok, ob tem sama vozila vlak, pa Frank ne pozna. Čeprav razume, da je predsednik vlade to storil zaradi »promocijskih razlogov« in z dobrimi nameni.

V 107. členu zakona o varnosti v železniškem prometu piše, da se z globo od 2000 do 20 tisoč evrov kaznuje pravna oseba (torej Slovenske železnice), če ta »dovoli opravljanje del izvršilnemu železniškemu delavcu, ki ni uspešno opravil preverjanja strokovne usposobljenosti ali čigar strokovna usposobljenost ni preverjena«. Ko je zaradi podobnih promocijskih vzgibov sedanji predsednik države Borut Pahor v času volilne kampanje opravljal raznovrstna dela po Sloveniji, si je prislužil več prijav zaradi dela na črno. A kazni ni bilo, ker je Pahor pred začetkom vsakega dela, kot je pojasnil, opravil vse potrebne tečaje, na primer tečaje iz požarne varnosti ali izpite iz higienskega minimuma.

Pahor, ki vlaka še ni vozil, je bil tedaj tudi pripravljen plačati globo. Še raje pa za kazen opravljati neko družbeno koristno delo, kot je pojasnil.