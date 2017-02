Kaj nam povedo površinski spodrsljaji politično-ekonomskega vsakdana

Nocoj v Cankarjevem domu: Mladen Dolar, Joseph Vogl in Samo Tomšič

Dr. Samo Tomšič (1979) je študiral Freuda, Badiouja, Lacana ali Foucaulta na maastrichtski akademiji Jan van Eyck. Potem se je preselil v Berlin, kjer je na začasnem delu na Univerzi Humboldt. Tam raziskuje predvsem povezavo med Lacanom in Marxom.

© Uroš Abram

Profesorja dr. Mladen Dolar in dr. Joseph Vogl ter dr. Samo Tomšič se bodo nocoj ob 19. uri v Cankarjevem domu spraševali, kaj nam povedo površinski spodrsljaji politično-ekomskega vsakdana in od kod nemara izvirajo. Premišljevali bodo, zakaj so t. i. ekonomske znanosti, ki se rade postavljajo od bok naravoslovnim, pravzaprav strukturirane kot teodiceje, pri katerih odloča božja previdnost, ne pa matematika. Kaže, da pri tem pod vprašaj ne postavljajo niti kapitalističnega sistema niti gospodarsko-političnih ureditev. Nasprotno naj bi bili nezanesljivi državljani tisti, ki odpovejo, ureditev trga deluje – vsaj po mnenju tako imenovanih »gospodarskih modrecev«, katerih napovedi, vsaj kar zadeva stik z realnostjo, pogosto spominjajo bolj na loterijo in igre na srečo.

Učinek spominja na srednjeveško miselnost, po kateri so katastrofe in vojne s človeškega območja odgovornosti povzdignili v božje. Moč vladarjev je tako bila upravičena – vse večja revščina in razcepljanje pa sistemsko podkrepljena.

Pogovor bo potekal v slovenščini in nemščini – s simultanim tolmačenjem. Vstopnice so brezplačne.