Odsotnost in oportunizem Melanie Trump

V prvih treh tednih mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa se njegova žena Melania ni pojavljala v javnosti, bila je v ozadju, njen molk je bil enako oglušujoč kot soprogov lajež, ugotavlja Guardian. Na srečanju Trumpa in predsednika japonske vlade Shinza Abeja v palači Mar-a-Lago na Floridi je nastopila prvič kot prva dama.

Medtem ko Trump prek Twitterja pošilja sporočila tako rekoč 24 ur na dan, je Melania do zdaj poslala le enega, s katerim je sporočila, da je »zelo počaščena«, da je prva dama. Če je to res, kje je potem, sprašuje Guardian. Na nenapovedanem obisku letalskega oporišča v Doverju je ni bilo ob Trumpu, tam, kjer bi morala biti ona, je bila njegova hči Ivanka. To ni bil odklon sam po sebi, saj se je Ivanka s svojim možem Jaredom Kushnerjem preselila v Washington, da bi bila ob svojem očetu, Melania pa je s sinom Barronom ostala v New Yorku.

Njene predhodnice so skušale čim bolj omejevati svoje formalne dolžnosti, zlasti Bess Truman, povojna prva dama, je preživela tako malo časa v beli hiši, kot je le mogla. A nobena prva dama do zdaj še ni bila kot Melania Trump. »To je edinstveno, kot toliko v njegovem predsedovanju,« pravi dr. Jean Harris, znanstvenik na univerzi Scranton v Pensilvaniji, ki je preučeval prve dame. »Res je osupljivo, kaj se dogaja – izpodbija ameriško tradicijo,« je še dodal.

Lahko je odsotna, a ni nedejavna. Pred časom je osupnila opazovalce z vložitvijo tožbe proti časopisu Daily Mail za odškodnino 150 milijonov dolarjev zaradi obrekovanja. Tega do zdaj še ni naredila nobena prva dama. Najbolj presenetljiv je način oporekanja vsebini članka, ki je bil objavljen avgusta 2016. Najprej pravi, da je vložila tožbo, ker članek nakazuje, da je delala kot spremljevalka na področju nudenja spolnih storitev. Potem pa se pritoži, da je časopis ogrozil njeno edinstveno priložnost za predstavitev komercialne znamke v času, ko je ena najbolj fotografiranih žensk na svetu. Ni povedala, da ta čas sovpada z mandatom njenega moža v beli hiši, a pustila je malo prostora za ugibanje, navaja Guardian.

Kako si ljudje v ZDA razlagajo kombinacijo fizične odsotnosti in komercialnega oportunizma? New York Times navaja, da je njena odsotnost sprožila vprašanja, kakšno vlogo namerava opravljati kot prva dama. Z drugega vidika pa bi v letu 2017 moralo biti mogoče, da sposobna in ambiciozna ženska ostane neodvisna. Nenazadnje ni Melania kandidirala za javni položaj.

Katherine Sibley, izvedenka za zadeve predsednika na univerzi Saint Joseph, pravi, da še ni slišala nobenega stališča Melanie Trump o tem, morda pa meni, da je vloga, ki ni plačana, zadušljiva, zato se hoče osredotočiti na lastno kariero. Vprašanje za milijardo dolarjev je, kako bodo to sprejeli ameriški volivci. Podporniki so Donaldu Trumpu omogočili prihod v belo hišo zato, ker je obljubljal spremembe, a so to spremembe, ki so jih želeli?

Jean Harris pravi, da Američani po njegovem mnenju niso pripravljeni na takšno prvo damo, kot se je do zdaj pokazala Melania Trump. »Še vedno imajo tradicionalna pričakovanja, da mora prva dama podpirati svojega moža in Američanom predstavljati ideal ljubeče družine,« razlaga.

Potem, ko je po japonskem vrtu na Floridi popeljala soprogo predsednika japonske vlade Akie Abe, je Melania Trump sporočila, da bo eno od dejavnosti svojih predhodnic vendarle nadaljevala. Ohranila bo vrt, ki ga je zasadila Michelle Obama.