Zamajano kanclerstvo Angele Merkel

Pol leta pred nemškimi parlamentarnimi volitvami kanclerka Angela Merkel trepeta za svoj položaj. Z Martinom Schulzem je dobila nevarnega nasprotnika.

Angela Merkel

© Wikicommons

Novembra 1998 se je Angela Merkel pogovarjala s fotografinjo in avtorica dokumentarnih filmov Herlinde Koelbl. Merklova je bila takrat na prelomni točki življenja. Sedem let je bila članica kabineta Helmuta Kohla, nenadoma pa je bilo vsega konec. Kohl ni hotel uvideti, da so ga Nemci siti, in njegova stranka, Krščanskodemokratska unija, se je znašla v opoziciji.