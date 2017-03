Na oskarjih po pomoti razglasili napačen najboljši film leta

Blamaža z napačno ovojnico. Je šlo res le za nedolžno napako?

nsIjn-Qp154

Letošnja svečana podelitev filmskih nagrad oskar je na višku večera poskrbela za nerodno zmešnjavo. Igralca Faye Dunaway in Warren Beatty sta namreč za najboljši film najprej razglasila Deželo La La, nato pa se je izkazalo, da je resnični zmagovalec pravzaprav film Moonlight. Hollywood zmešnjave še ni pojasnil.

Beatty je dejal, da je dobil v roke napačno ovojnico, kjer je pisalo "Emma Stone - Dežela La La" in se je skušal zgolj znajti, zato je film, za katerega je ista igralka pred tem osvojila oskarja za najboljšo žensko vlogo, razglasil za najboljšega. Napako je opazil tudi producent filma Dežela La La Jordan Horowitz, ki je prisegel, da se ne šali in dejal, da njegov film ni prejemnik nagrade, temveč je to Moonlight. Občinstvo v dvorani je bilo vidno zmedeno, saj najprej ni vedelo, ali gre zgolj za simbolno gesto.

Voditelj podelitve Jimmy Kimmel je Beattyja opozoril na napako, ta pa se je branil, da je bil v njegovi ovojnici pač listek z imenom Emme Stone. O tem, ali je šlo zgolj za nedolžno napako al načrtno potegavščino, bodo zagotovo v Hollywoodu presojali še več tednov, incident pa se je že priključil številnim losangeleškim teorijam zarote iz sveta vplivne filmske industrije.

Film Dežela La La je ob 14 nominacijah na koncu osvojil le šest oskarjev. Poleg Emme Stone za glavno žensko vlogo ga je dobil tudi režiser Damien Chazelle, film pa je pobral še oskarje za izvirno pesem, glasbo, scenografijo in fotografijo.

Moonlight, ki pripoveduje zgodbo temnopoltega homoseksualnega fanta med odraščanjem v Miamiju, je prvega oskarja osvojil z Mahershalom Alijem za stransko moško vlogo. Pobral je še oskarja za priredbo scenarija, na koncu pa potem tudi oskarja za najboljši film.

Oskarja za glavno moško vlogo je osvojil favorit Casey Affleck, njegov film Manchester by the Sea pa je dobil še oskarja za izvirni scenarij. Dva oskarja je odnesel tudi film režiserja Mela Gibsona Greben rešenih, in sicer za zvok in montažo.

Viola Davis je filmu Fences, v katerem je zaigrala ob Denzelu Washingtonu, dobila oskarja za stransko žensko vlogo, Washington pa je izgubil proti Afflecku, s katerim sta bila največja favorita za osvojitev oskarja za glavno moško vlogo.