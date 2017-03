Umrl je Sandi Čolnik

V 80. letu starosti je umrl legendarni slovenski televizijski voditelj, urednik, scenarist in novinar Aleksander Čolnik, dolgoletni voditelj oddaje Večerni gost.

Sandi Čolnik (1937 - 2017)

© Denis Sarkić

Po poročanju spletnega portala RTV Slovenija se je za vedno poslovilo eno od velikih imen malih zaslonov. Sandi Čolnik je se rodil leta 1937 v Mariboru, svoj prepoznavni glas pa je prvič uporabil na mariborskem radiu. V prestolnico ga je pripeljal študij prava, ki pa ga je ravno zaradi dela na Radioteleviziji Slovenija obesil na klin oz. ga zamenjal za študij novinarstva, poroča MMC.

Kljub raznoliki in barviti novinarski karieri, si ga po po vsej verjetnosti največ gledalk in gledalcev zapomnilo kot voditelja oddaje Večerni gost na nacionalni televiziji. Čolnik se izogiba vsakršnim cenenim učinkom, so o njem zapisali ob podelitvi Jurčičeve nagrade, ki ga je dosegla tri leta pred poklicnim slovesom od malih zaslonov.

"Zna biti potrpežljiv, a hkrati nevsiljivo radoveden, s čimer zna gledalca pritegniti v oddaje kot neke vrste svojega 'zaupnika'. Sandi Čolnik vseskozi dokazuje, kako je mogoče duhovnemu zapeljevanju in čustvenemu zavajanju navkljub vendarle ohranjati in razvijati televizijo na Slovenskem kot medij različnosti in pluralnosti, ki temelji v osebnem angažiranju in duhovni verodostojnosti takšnega nastopa."

"S prijaznim, elegantnim vedenjem, spoštljivim in sproščenim odnosom do sogovornikov je na vseh slovenskih televizijah bržkone res edini gospod v najlepšem pomenu besede," pa so o Sandiju Čolniku pred skoraj desetimi leti zapisali v portretu časnika Dnevnik.

aH0oTgde6xE