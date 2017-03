Omar, teslo

Osebe, ki jim družba podeli status zvezdnika, so predstavniki te iste družbe. S svojim vedenjem sporočajo, kaj je družbeno sprejemljivo, normalno in dopustno.

Če Naber ne bi bil spolni prestopnik, bi bilo grabljenje za jajca le še en simptom pomenske podhranjenosti zabavljaštva.

Pisalo se je leto 2005 in tedaj triindvajsetletnemu Omarju Naberju ni šlo slabo, nasprotno – po zmagi na Bitki talentov pri Mariu Galuniču si je prislužil nastop na Emi, kjer je tudi zmagal in s skladbo Stop zastopal Slovenijo na Evroviziji v Kijevu. Istega leta je izdal svojo prvo ploščo, ki je vsebovala mnoštvo hitov z naslovi, kot so Krasen dan, Ves tvoj svet, Skrivaj sanjava in tudi omenjeni Stop ter Omar, ti teslo in Ni me sram. Radii so to leto vrteli tudi avtorje, kot sta Siddharta in Neisha, a je bil Omar tisti, ki je zasedel prvo mesto po predvajanosti omenjenih hitov.