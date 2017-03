Kaj se skriva v Trumpovih davčnih napovedih?

Televizija MSNBC pridobila del Trumpove davčne napovedi iz leta 2005. Ameriški predsednik je takrat ob 150 milijonih dolarjih dohodka plačal zgolj 38 milijonov dolarjev davka.

Donald Trump in njegovi davki

Bela hiša je pred kratkim na hitro objavila del informacij iz davčne napovedi predsednika ZDA Donalda Trumpa iz leta 2005. Pred tem je ameriška televizija MSNBC sporočila, da ima prav tako za objavo pripravljene dokumente. Trump je namreč ob 150 milijonih dolarjih dohodka plačal zgolj 38 milijonov dolarjev davka.

Ob tem je za leto 2005, v katerem se je poročil z Melanio Knauss, prijavil 100 milijonov dolarjev izgub iz prejšnjih let. Trumpova davčna stopnja je bila leta 2005 le 25-odstotna, kar je za samooklicanega milijarderja nizko.

Trumpovi davki oziroma njegove davčne napovedi so bile sporne skozi celotno predsedniško kampanjo, ker jih v nasprotju s predhodniki desetletja pred njim ni želel objaviti. Trdil je, da ne more, ker je pod revizijo.

Davčni strokovnjaki so si enotni, da revizija ni ovira za objavo napovedi. Trump je tako lahko govoril, kar je hotel, saj zakon prepoveduje objavo davčnih informacij tudi davkariji, ki torej ni mogla ne zavrniti in ne zanikati Trumpovih trditev.

Bela hiša je ostro napadla televizijo MSNBC in trdila, da si slednja z nezakonito objavo davčne tajnosti obupno prizadeva za višjo gledanost. Na televiziji zatrjujejo, da zakona z objavo informacije niso kršili, ker gre za informacijo javnega značaja.

Iz objavljenega je jasno, da je Trump glede na dohodek plačal malo davkov, Bela hiša pa je to mnenje spodbijala s trditvijo, da je bil Trump eden najuspešnejših poslovnežev na svetu, ki je odgovoren svojim podjetjem, družini in zaposlenim, da plača le toliko davka, kot ga je po zakonu obvezan plačati.

Davčne dokumente je na televizijo MSNBC prinesel nekdanji novinar New York Timesa, Pulitzerjev nagrajenec David Cay Johnston, ki je ima s poročanjem o zvezni davkariji dolgoletne izkušnje. Johnston je povedal, da mu je dokumente nekdo pustil pred domačimi vrati, in pojasnil, da so grožnje Bele hiše s tožbo zaradi tega brezpredmetne.

Trump je med kampanjo zavračal objavo davčnih napovedi in je objavil le papir, ki naj bi dokazoval, da je vreden milijarde dolarjev. Med soočenji z demokratsko nasprotnico Hillary Clinton je trdil, da plačuje stotine milijonov dolarjev davkov, kar kot kaže ni povsem res.

Po mnenju televizije MSNBC novinar po zakonu ne odgovarja za objavljeno, če za informacije ni (za)prosil, temveč mu jih je nekdo izročil anonimno. "Kaj pa vem? Morda mi je papirje dal pred vrata sam Donald Trump," je dejal Johnston, sicer avtor knjige o Trumpu z naslovom The Making of Donald Trump.

Trdil je, da bo napovedi objavil, ko bo končana revizija, čeprav javnost ne ve, ali je kakršnakoli revizija sploh potekala oziroma kdaj se je začela in kdaj končala. Kot tudi ni jasno, ali morda poteka še vedno. Trump objavo njegove davčne napovedi še vedno zavrača z utemeljitvijo, da to več nikogar ne zanima, razen medijev, saj je že zmagal na volitvah.

Ameriški časnik The New York Times je med predsedniško kampanjo poročal, da je Trump leta 1995 prijavil skoraj milijardo dolarjev izgube, kar mu je teoretično omogočilo, da se izogne davkom za 18 let. Glede na napoved iz leta 2005 se to ni zgodilo. Omenjeni časnik je takrat ugotovil, da je Trump izgubil denar vlagateljev, ki so vložili v njegove igralnice in hotele, ter si na njihov račun potem znižal davčno osnovo.

Na Trumpove volivce in podpornike pa tovrstna razkritja, če sodimo po dozdajšnjih aferah, ne vplivajo. Njegov odgovor na obtožbe, da ne plačuje davkov, se jim je že med predsedniško kampanjo zdel imeniten. Trump je namreč takrat dejal, da je to, da ne plačuje davkov, zgolj dokaz, da je pametnejši od drugih.

Demokrati še vedno vztrajajo, naj Trump objavi svoe davčne napovedi. To lahko denimo od davkarije zahtevajo predsedniki pristojnih kongresnih odborov, ki lahko nato dokumente pregledajo za zaprtimi vrati. Res pa je tudi, da so ti kongresni odbori v rokah Trumpove republikanske stranke, zato tega interesa, kljub nekaterim trenjem znotraj stranke, po vseh verjetnosti nimajo.

Za demokrate bi bila najbolj razveseljiva informacija, da ima Trump veliko dolga do ruskih državnih podjetij, kar bi prililo olja na ogenj preiskav o domnevnem ruskem vpletanju v ameriške volitve v njegovo korist. Prepričani so, da je v Trumpovih napovedi veliko spornega, sicer bi jih že zdavnaj objavil. Kaj skriva, pa zaenkrat javnosti ostaja neznano.

