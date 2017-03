Evropa dveh prebav

Miti in resnice o dvojni kakovosti živil v Evropski uniji

Avstrijski jogurt Sparove blagovne znamke S-Budget (180 g, 0,29 EUR) vsebuje 10 odstotkov sadja, italijanski (125 g, 0,22 EUR) ga vsebuje 6 odstotkov, slovenski (180 g, 0,24 EUR) pa le 5 odstotkov.

© Uroš Abram

Avstrijska Nutella ima bogatejši okus in se bolje maže na kruh kot madžarska. Napolitanke Manner, ki so naprodaj v Avstriji, so bolj hrustljave od tistih, ki jih je mogoče kupiti na Madžarskem. Češki ledeni čaj Nestea vsebuje za 40 odstotkov manj čajnega izvlečka kot nemški, ribje palčke znamke Igloo pa vsebujejo 7 odstotkov manj rib kot tiste, ki jih je mogoče kupiti čez mejo. Slovaška Coca-Cola je sladkana s fruktozno-glukoznim sirupom, avstrijska s sladkorjem. In tudi slovaške ribje palčke Igloo vsebujejo 7 odstotkov manj rib kot avstrijske. Približno pri polovici izdelkov, ki so jih testirali v vsaki od naštetih držav, so preiskovalci našli po njihovem mnenju pomembne razlike.