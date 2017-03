Kot voditeljica v civilu, kot gostja pa nuna

Dva obraza Romane Kocjančič

Gledalci so opazili, da je sestra Romana Kocjančič, ki je, oblečena v nunska oblačila, na dan žensk nastopila v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji (poleg nje je sicer nastopila tudi urednica Manca G. Renko) na isti televiziji že dolga leta voditeljica oddaje Obzorja duha. To ne bi bilo nič nenavadnega. A v tej oddaji jo je teže prepoznati, saj ni oblečena kot nuna in ne nastopa kot predstavnica rimskokatoliške cerkve (RKC), temveč je v civilnih oblačilih kakor vsaka skrbno urejena voditeljica. Kar je pričakovano, oddajo o veri in verujočih ne more voditi oseba, oblečena v redovno obleko ene izmed verskih skupnosti.

Ugotovitev, da gre za isto osebo, je sprožila številne odzive. Nekateri so menili, da to ni nič spornega, zmotilo jih je, da je nacionalka želela dejstvo, da je Kocjančičeva hišna voditeljica, prikriti in jo predstaviti kot zunanjo gostjo. Škoda, saj s tem dejansko ni nič narobe. Romana Kocjančič mora biti kot voditeljica verske oddaje oblečena nevtralno. To je zmotilo enega od komentatorjev, da je pripomnil: »Meni sproža razmisleke dejstvo, da je voditeljica verske oddaje posvečena oseba, ki je tesno povezana z eno versko skupnostjo, česar iz ’nevtralne’ obleke ni moč razbrati.«

V razpravo, ali je prav na 8. marec, dan žensk, zavoljo ’uravnoteženosti’ vabiti v oddaje tudi predstavnice skupnosti, v kateri ženske niso enakopravne, se ne bomo spuščali. Ali je Romana Kocjančič necivilna oblačila za nastop v Odmevih izbrala po lastni presoji, ali pa so ji tako veleli »nadrejeni«, ve sama. Zanimivo je tudi, da bi imeli številni zagovorniki izbire nunskih oblačil težave, če bi se namesto sestre Romane Kocjančič v Odmevih pojavila muslimanka z ruto. Ali pa, še huje, če bi Obzorja duha, oddajo o veri in verujočih, vodila pripadnica islamske verske skupnosti v civilnih oblačilih.

To spominja na televizijsko napovedovalko Ajdo Kalan, ki so jo v sedemdesetih letih za nekaj časa umaknili s televizijskih zaslonov, ker je bilo med napovedovanjem oddaje mogoče opaziti križec, ki ga je nosila okoli vratu. V času socializma je bilo javno razkazovanje verske pripadnosti nezaželeno, takšni prekrški pa so imeli disciplinske posledice.