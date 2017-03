Gorenak in kondomi

Poslanec SDS Vinko Gorenak se je na 28. redni seji v Državnem zboru obregnil ob kondome za migrante. Mi pa smo se spomnili ob tem neke prigode iz leta 1996. Ki ne vključuje kondomov!

Vinko Gorenak med govorom v Državnem zboru

© Borut Krajnc

"Hvala lepa. V začetku je nastalo malo nerodne situacije, ko sem govoril o kondomih, pa mislim, da je gospod predsednik mislil, da se hecam. Glejte, v javnem naročilu Ministrstva za notranje zadeve iz januarja letos ste naročili in kupili 1350 kondomov za migrante. Oprostite! Oprostite! Ampak, gremo po vrstnem redu. V Republiki Sloveniji, po poročilu Računskega sodišča zapravimo 1936 evrov na enega prosilca za azil. Na enega prosilca za azil. S tem, da je minimalna plača, kot veste, tam okoli 660 evrov ali minimalna pokojnina za polno delovno dobo 440 evrov. Seveda boste rekli, da so tu štete plače in vse ostalo, seveda so štete, ampak če prosilcev za azil ne bi bilo, tam zaposlenih ne bi bilo. Potem bi bil strošek nič. Tako pa je strošek 1963 evrov," je v svojem govoru, ki ga je zabeležil tudi Parlameter, poudaril Vinko Gorenak.

"In povsem jasno mi je, kaj zahtevajo konvencije, sredstva za osebno higieno in tako dalje. Toda, gospod predsednik, namesto luksuzne "žajfe", po domače povedano ali mila, lahko kupite tudi navadno milo. Namesto luksuznega šampona, lahko kupite navaden šampon. Lahko postavite kakšen star televizor v njihovo stanovanje, ne pa da na javnem razpisu zahtevamo za njih LCD televizor, 81 diagonala, ki ga nima tričetrt Slovencev… (znak za konec razprave, op.p.) Tričetrt slovenskih državljanov, ki to plačujejo. Skratka, jaz moram protestirati proti takšnemu načinu delovanja Vlade, ki počne to, kar počne na tem področju, da za državljane Republike Slovenije ni denarja, da za prosilce za azil je pa denarja očitno dovolj. Zdaj, vi lahko meni rečete, da je to populizem in ne vem kaj vse, prav. Boste pač tako rekli, toda če zaključiva, nobenega razloga ni, da kupujete kondome za prosilce… (ponovno znak za konec razprave, op.p.) za azil. Vsak državljan, ki gre tule med vlado in parlamentom, zdaj, pojdite enkrat peš, pa boste videli vsaj pet beračev. Vsi so slovenski državljani in vsi so nekaj naredili za to državo, pa nimajo nič. Ni prav … (izklop mikrofona, op.p.)" je še preko dovoljenega časa nadaljeval Gorenak.

No, o kondomih velja pripomniti, da niso namenjeni le preprečevanju nosečnosti, ampak tudi prenosi nalezljivih bolezni. In neznanega razloga smo se ob tem spomnili neke zgodbe iz leta 1996.

Marca leta 1996 so trije policisti na parkirišču pred Tivolijem, malo pred polnočjo naleteli na beli golf z registrsko številko LJ F3-610, v katerem sta se nahajali dve "moški osebi sumljivega videza." Ko so policisti želeli obe osebi legitimirati, je vozilo speljalo - policisti pa za njim. Nekaj časa so golfu sledili po stranskih ulicah za Celovško, po Medvedovi in Gasilski ulici, dokler ga niso ustavili na križišču med Celovško in Drenikovo. Tam so legitimirali voznika. Izkazalo se je, da je avto vozil, tedanji podsekretar na notranjem ministrstvu, zadolžen za kadrovska vprašanja, Vinko Gorenak v službenem vozilu, kot piše v uradnem zaznamku.

Božidar Radmelič, tedaj pomočnik vodje sektorja za usposabljanje pomožnih policistov, je na zaslišanju dejal, da je bil Gorenak tedaj dobljen v situaciji, ki ga očitno malo kompromitira, "vendar me njegova spolnost nič ne zanima".

Zakaj je Gorenak bežal? Kot so kasneje policisti povedali na zaslišanju, so tedaj uradni zaznamek o dogodku napisali, ker so se zbali, da bi se utegnil Gorenak pritožiti, kasneje pa so tudi mislili, da je policija vse tri izvode zaznamka uničila. Zanimivo je tudi, da samega dogodka niso omenili v veliko bolj javnem poročilu patrulje. Tam so policisti zapisali le, da so ustavili avto, v katerem je bil kot "sovoznik legitimiran..." kot, da avtomobila ni vozil nihče. Omenjeni dogodek se v t.i. Gričarjevem poročilu o odtekanju dokumentov v medije omenja na več kot 20 mestih in je očitno imel relativno pomembno mesto v tedanjih bojih za kadrovska mesta v policiji v tistem času.

Gorenak sam je na zaslišanju pred Gričarjevo komisijo povedal, da je tedaj pogosto hodil v Tivoli na plavanje in da je nekega dne tam srečal fanta, starega nekaj čez 20 let, ki naj bi izgubil denarnico. Fant naj bi ga prosil, če ga lahko pelje domov, kar naj bi Gorenak tudi storil, ob tem naj bi se tudi Gorenaku samemu zdelo "hecno" zakaj je moral peljati domov po stranskih ulicah. Večina ostalih zaslišanih pred Gričarjevo komisijo si je sicer tedaj o tem dogodku ustvarila drugačno mnenje. Ker je bilo parkirišče v Tivoliju tedaj dobro znano mesto za nudenje spolnih uslug, je recimo tudi Božidar Radmelič, tedaj pomočnik vodje sektorja za usposabljanje pomožnih policistov, na zaslišanju dejal, da je bil Gorenak tedaj dobljen v situaciji, ki ga očitno malo kompromitira, "vendar me njegova spolnost nič ne zanima".

Zgodba je zanimiva seveda le zato, ker je za davkoplačevalce povedno, če državni podsekretarji s službenimi vozili hodijo na plavanje.