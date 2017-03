V Uberju se kopičijo problemi in odstopi

Prvi mož ameriškega ponudnika prevozov prek mobilne aplikacije Uber obljublja, da bo v podjetju naredil red. Stroka ne verjame, da mu bo uspelo.

Predsednik ameriškega ponudnika prevozov prek mobilne aplikacije Uber Jeff Jones je v nedeljo odstopil s položaja. Drugi mož družbe za glavnim izvršnim direktorjem Trevorjem Kalanickom je položaj pol leta po imenovanju zapustil, ker se ni strinjal s načinom vodenja v tem podjetju. Kalanick je v pismu zaposlenim dejal, da so Jonesa razburili načrti, po katerih bi družba imenovala izvršnega direktorja za poslovanje, ki bi bil po položaju nad njim.

Po poročanju agencije Reuters namerava konec meseca oditi iz podjetja še podpredsednik Brian McClendon. Pravi, da se je odločil vrniti v politiko. Prejšnji mesec je moral zapustiti Uber zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju v prejšnjem podjetju Alphabet izvršni direktor za inženiring Amit Singhal. V začetku tega meseca sta odšla podpredsednik Ed Baker in izvedenec za varnost Charlie Miller.

Nekdanja sodelavka je prejšnji mesec na svojem blogu napisala, da je spolno nadlegovanje na delovnem mestu v Uberju nekaj običajnega in storilcem se ni treba bati kazni. Objavljen je bil posnetek, kako se Kalanick prepira z voznikom, ki mu je povedal, da znižuje cene prevozov.

V začetku tega meseca so v Uberju potrdili, da so uporabljali tajno tehnologijo »siva žoga«, ki omogoča skrivanje pred oblastmi v mestih, kjer so uberjeve storitve prepovedali. Družba Alphabet toži Uber, da mu je ukradel načrte za samovozeči avtomobil Lidar. V Uberju trdijo, da so te trditve lažne.

Prek podkasta se Uber bori proti zahtevam sindikatov v ameriškem mestu Seattle. S termi posnetki prepričuje voznike, naj se ne pridružijo sindikatu, ker so sindikati nevarni in so zadnja stvar, ki jo potrebuje voznik taksija.

Seattle je prvo mesto, ki mu je uspelo uveljaviti izjemo, ki podizvajalcem, kot so Uberjevi vozniki, omogoča, da se lahko pridružijo sindikatu. Od takrat lokalno združenje uporablja različna orodja za prepričevanje voznikov, naj se sindikalno organizirajo, Uber pa jih skuša na različne načine od tega odvrniti. V Uberju se bojijo, da bi Seattlu sledila še druga mesta. Če bi se to zgodilo, bi padel Uberjev poslovni model. »Za ogrozitev preživetja je dovolj ena sodba sodišča,« je za die Zeit povedal izvedenec Hubert Horan.

Travis Kalanick je vzpostavil sistem poslovanja Uberja, ki temelji na agresivni rasti brez upoštevanja pravil in izgub. Z njim je ogrozil panogo taksi prevozov, ki je bila skoraj sto let regulirana. Konkurenca je bila pod strogim nadzorom, cene predpisane. Vozniki so morali opraviti izčrpne teste, da so lahko dobili dovoljenje za vožnjo taksija. Uber je z uporabo zakonskih lukenj temu naredil konec. Kalanick se je norčeval iz predpisov, novačil je voznike in se brez usmiljenja lotil konkurentov. Govoril je o »politični vojni«, voznike taksijev je zmerjal s »svinjami«, ki jih je treba onemogočiti. »Dokazati so želeli, da lahko počnejo, kar hočejo,« pojasnjuje izvedenec Horan.

S to strategijo je Kalanick svoje podjetje naredil za eno največjih zgodb o uspehu v Silicijevi dolini. Osem let po vzpostavitvi ima Uber 40 milijonov uporabnikov na mesec, na trgu je vreden skoraj 70 milijard dolarjev. Drugi ponudnik na trgu Lyft je vreden 5,5 milijarde dolarjev. Taksisti zdaj živijo od prevozov, ki jih ne pobere Uber. V mnogih mestih imajo v zadnjih letih izgube, vedno več se jih odloči prenehati s poslovanjem.

Ko je kazalo, da je na trgu prostor le še za enega, ki je Uber, je vse pogosteje mogoče slišati ocene, da je s svojo neusmiljeno strategijo prišel do roba. Do zdaj ni posloval z dobičkom, samo lani je po ocenah ustvaril izgubo v višini 3 milijarde dolarjev. Prihodki od voženj po ocenah analitikov pokrijejo le 40 odstotkov stroškov, preostali del pokrije 13 milijard dolarjev subvencij. Huber Horan pravi, da Uber lahko dolgoročno uspe le, če mu bo uspelo ustvariti monopol, preden mu bo zmanjkalo denarja. Travis Kalanick obljublja, da bo v podjetju naredil red. Horan dvomi, da mu bo uspelo rešiti probleme. Brezobzirnost je del Uberjeva poslovnega modela in simptom za še več.

Oktobra lani je Uber napovedal, da si želi aplikacijo za naročanje prevozov čim prej ponuditi tudi v Ljubljani.