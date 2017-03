Konopljini vršički na recept

Vlada končno popravila enega največjih nesmislov v razvrščanju prepovedanih drog

© arhiv Mladine

Zdravniki bodo po novem lahko na podlagi jasnih in strogih strokovnih smernic bolnikom predpisovali ne samo izvlečke iz konoplje, kar je vlada omogočila lani jeseni, temveč po novem tudi neobdelane vršičke rastline. Rastlina konoplja je končno uvrščena v drugo skupino prepovedanih drog, ki se jim priznava uporabnost v medicini. V to skupino je že vrsto let na primer uvrščen tudi kokain.

Vlada ni imela veliko izbire. K prilagoditvi zakonodaje so jo tako rekoč prisilili zdravniki, ki so ugotovili, da so jim bolniki ušli z vajeti in se začeli sami zdraviti s konopljo, včasih tudi na račun opuščanja uradnega zdravljenja. »Poučili so se s pomočjo interneta, kjer je sicer na voljo veliko resnih znanstvenih poročil, še več pa sumljivih in nestrokovnih trditev. In ker vsak verjame tisto, kar si želi verjeti, so si številni ustvarili vtis, da gre za čudežno zdravilo,« je v intervjuju lani jeseni poudarjala onkologinja dr. Josipina Ana Červek.

Pa tudi zdravniki sami so začeli vse bolj spoznavati koristi konoplje pri lajšanju simptomov številčnih bolezni, pri katerih standardna zdravila pogosto odpovedo. Na nevrološkem oddelku ljubljanske Pediatrične klinike so na primer preverjali učinkovitost sintetičnih kanabinoidov pri otrocih s hudimi oblikami epilepsije in rezultati so jih navdušili.

Dr. David Neubauer bo zdaj v kratkem začel klinično študijo z naravnimi izvlečki iz konoplje, ki naj bi zaradi kombinacije številnih različnih kanabinoidov imeli še znatnejši učinek.

Nazadnje so svoje prispevali še poslanci parlamentarnega odbora za zdravje, ki so ministrstvo za zdravje prisilili k pospešenemu spreminjanju zakonodaje v smeri lažje uporabe konoplje v medicini.

Še vedno pa je neizpolnjena ena ključnih zahtev poslancev – zakonska ureditev možnosti gojenja medicinske konoplje v Sloveniji. Za to pa je po trditvah ministrstva treba spremeniti zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Za zdaj bomo morali konopljine vršičke uvažati.