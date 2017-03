Senator Sanders se vrača

Po zavrnitvi predloga za ukinitev Obamove zdravstvene reforme bo svoj predlog vložil senator Bernard Sanders, ki Trumpove volivce poziva, naj predsednika držijo za besedo

Senator Bernie Sanders

© Gage Skidmore / Flickr

Senator iz Vermonta Bernard Sanders, ki je politik z največ podpore v ZDA, je napovedal, da bo po zavrnitvi predloga predsednika Donalda Trumpa za odpravo zdravstvene reforme Baracka Obame pripravil svoj predlog zakona. Napovedal je, da je pri pripravi zakona, ki bi zagotovil »zavarovanje za vse«, pripravljen sodelovati tako s svojo demokratsko stranko kot z republikanci. Po Sandersovih besedah bi ZDA morale po zgledu drugih industrijskih držav zagotoviti, da bi zdravstveno zavarovanje postalo pravica za vse.

Prepričan je, da s svojim predlogom lahko uspe, saj je »razumen«, vendar je treba ljudem najprej omogočiti, da ga bodo razumeli. Ljudem v vseh zveznih državah je treba dati priložnost, da se izrečejo o njem. Predlaga, da bi starostno mejo za upravičence znižali s 65 na 55 let, napoveduje boj s farmacevtsko industrijo.

Sanders je tudi realist. Pravi, da je za sprejem njegovega predloga še veliko političnih ovir. Njegova demokratska stranka tudi takrat, ko je imela v kongresu večino, ni bila pripravljena sprejeti zakona za uvedbo sistema zdravstvenega zavarovanja, ki bi ga izvajala ena državna organizacija. Zdravstveno zavarovanje, ki ga je uvedel prejšnji predsednik Barack Obama, je v resnih težavah. Odbitki so previsoki, premije so previsoke, stroški za zdravstveno zavarovanje rastejo hitreje, kot bi smeli, razlaga Sanders. To so po njegovih besedah problemi, ki jih je treba skupaj rešiti.

Pomemben cilj Bernarda Sandersa bo tudi boj proti predlogu proračuna, ki ga je predložil predsednik Donald Trump. Predvsem je po njegovih besedah treba preprečiti »davčno reformo«, s katero bi Trump milijarderjem in korporacijam priskrbel velike davčne olajšave in občutno povečal postavko za vojsko.

Davčno stopnjo za korporacije bi Trump znižal s sedanjih 35 na 15 odstotkov, število stopenj za obdavčitev posameznikov pa bi zmanjšal s sedanjih sedem na tri, ki bi bile 12, 25 in 33 odstotkov. To pomeni, da bi ukinil tudi sedanjo najnižjo stopnjo, ki je 10 odstotkov, za tiste, ki na leto zaslužijo manj kot 19.625 dolarjev. Hkrati bi znižal znesek neobdavčljivega dohodka, ne glede na to, koliko otrok živi v gospodinjstvu.

CNBC že opozarja, da se vrača revolucija, ki jo je Sanders začel lani kot kandidat za nominacijo demokratske stranke za kandidata za predsednika ZDA. Ker je politik z največ podpore, so aktivisti že začeli ustanavljati nove podporne skupine, se pridruževati starim, začeli s kampanjo za volitve v kongres, ki bodo prihodnje leto.

Demokratska stranka še vedno preboleva poraz njene kandidatke Hillary Clinton na lanskih predsedniških volitvah, podpira jo le 36 odstotkov volivcev. Istočasno pa ima Sanders po zadnjih anketah 61-odstotno podporo. Njegova podpora, nad katero vodstvo stranke ni navdušeno, je predvsem posledica vztrajanja pri temah, ki jih je odprl v času lanske kampanje, da bi postal kandidat demokratov za predsednika ZDA.

Svoje predloge spet aktivno predstavlja in kritizira Trumpove odločitve. Pred dnevi je pred sedežem agencije za carine in varovanje meje opozarjal na pravice priseljencev. Trumpu je od tam sporočil, da bi se podal v boj z zavarovalnicami, farmacevtskimi družbami in družbami v finančnem središču Wall Street, če bi res bil odločen mož, ne pa, da se spravlja nad delavce na farmah, ki zaslužijo osem ali deset dolarjev na uro, pa iz države izganja mame in očete.

Trumpove volivce Sanders poziva, naj ga držijo za besedo. V predvolilni kampanji jim je obljubljal, da bo podpiral delovne ljudi po vsej državi in se lotil Wall Streeta. Zdaj pa ima v svojem kabinetu več milijarderjev kot kateri koli dosedanji predsednik ZDA. Sanders se zavzema tudi za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, kar je pred kratkim spomnil z obiskom ene od sončnih elektrarn.