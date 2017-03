Ošpice na novem pohodu

Evropske države beležijo povečano število primerov, v Romuniji 17 smrti

© arhiv Mladine

Februarja lani so v Romuniji izbruhnile ošpice. Izbruh še vedno traja, od takrat pa je zbolelo že 3800 ljudi. 17 otrok je umrlo.

Izbruhe ošpic beležijo tudi v Italiji, kjer so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje od začetka leta do sredine marca zabeležili 700 primerov. V celotnem lanskem letu so jih našteli 860. V Italiji je precepljenost proti številnim nalezljivim boleznim, tudi proti ošpicam, padla na zaskrbljujočo nizko raven, zaradi česar lokalne oblasti ponekod že sprejemajo interventne ukrepe za zaščito populacije.

Avstrija, še ena soseda, je od začetka leta zabeležila 67 primerov ošpic, več kot v celotnem lanskem letu. V Belgiji so jih zabeležili 177. Strokovnjaki predvidevajo, da so bili izbruhi zaradi podobnosti v genotipih virusov uvoženi iz Romunije.

Primere ošpic so od začetka leta po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni zabeležili tudi v Franciji, Bolgariji, Nemčiji in Španiji ter na Madžarskem, Danskem in Švedskem.

Zadnji izbruh ošpic v Sloveniji se je zgodil leta 2014, v Slovenijo pa je virus prinesel udeleženec pasje razstave v Šempetru pri Gorici.

Tudi pri nas precepljenost generacij proti ošpicam vztrajno pada, v Ljubljani je padla že pod 90 odstotkov. Novi izbruhi so le vprašanje časa.