Kruti napadi na istospolno usmerjene v Čečeniji

Oblasti v Čečeniji informacije o prijetju in preganjanju istospolno usmerjenih zavračajo s trditvami, da ljudi, ki jih v republiki ni, ne morejo preganjati

Oblasti v Čečeniji so po poročanju Guardiana na podlagi poročil ruskih časopisov ob začetku kampanje proti LGBT+ skupnosti prijele več kot 100 ljudi, za katere sumijo, da so istospolno usmerjeni. Tri so ubile. Med pridržanimi so znani televizijski obrazi in verski voditelji. Alvi Karimov, predstavnik za stike z javnostjo predsednika Ramzana Kadirova je ta poročila na podlagi trditve, da v Čečeniji ni LGBT+ populacije, označil kot »absolutne laži in dezinformacije«. »Ljudi, ki v republiki ne obstajajo, ni mogoče pridržati in preganjati,« je zatrdil.

Če bi takšni ljudje bili v Čečeniji, organom pregona ne bo bilo treba ukrepati, ker bi jih svojci poslali tja, od koder ni vrnitve, je še dejal Karimov. Tiskovni predstavnik čečenskega notranjega ministrstva je poročila o zajetju in pridržanjih istospolnih označil za »prvoaprilsko šalo«. Jekatasrina Sokirianskaja, direktorica International Crisis Group za Rusijo, je za Guardian dejala, da je v zadnjih desetih dneh iz različnih virov dobila informacije, ki jo skrbijo. Slišala je, »da se to dogaja« med ljudmi različnih starosti in poklicev v čečenski prestolnici Grozni.

Ker za oblasti v Čečeniji istospolnih ljudi ni, je Sokirianskaja večino informacij o njihovem pridržanju in preganjanju dobila iz druge ali tretje roke. Od žrtev in njihovih družin tako rekoč ni mogoče dobiti informacij, na podlagi signalov, ki jih dobiva od različnih ljudi, pa ne more izključiti, da je do prijetja in preganjanja res prišlo.

Družba v Čečeniji je zelo konservativna, zato se družine in svojci svojim istospolnim članom večinoma odpovedo. Domačini pravijo, da bi se drugi člani družine, za katero bi se izvedelo, da je eden od članov istospolno usmerjen, težko poročili, ker bi to bila »sramota«. V Čečeniji in drugih muslimanskih ruskih republikah na severnem Kavkazu istospolno usmerjeni ljudje svoje spolne usmerjenosti ne izdajo niti najbližjim prijateljem. Organizacija za pravice LGBT iz Sankt Petersburga je vzpostavila anonimno linijo, na katero istospolno usmerjeni Čečeni lahko pokličejo in prosijo za pomoč pri odhodu iz republike.

Najprej sta izginila dva televizijska novinarja, potem vratar. V zadnjem tednu so z ulic v Čečeniji izginjali moški, stari med 16 in 50 let, je poročanje ruskih časopisov povzel New York Times. Začelo se je, ko je moskovska skupina za pravice istospolnih GayRussia zahtevala dovoljenje za izvedbo parade ponosa v štirih mestih na območju severnega Kavkaza, kjer je tudi Čečenija.

Skupina ni želela prirediti parad zgolj na muslimanskih območjih, ampak v podeželskih mestih po Rusiji, da bi tako zbrala neizogibne zavrnitve, ki bi jih uporabila v tožbi na evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu zaradi kršenja pravic istospolnih. Prošnje za dovoljenje za izvedbo parade ponosa je organizacija GayRussia poslala več kot 90 občinskim oblastem. V Čečeniji takšnih dovoljenj ni zahtevala.

Tam so osumljence, da so istospolno usmerjeni, aretirali na podlagi podatkov s socialnih omrežij, kjer so si iskali partnerje. Nihče od teh ljudi seveda svoje istospolne usmerjenosti ni kazal na ulici, saj je to enako kot smrtna kazen. Istospolni so po začetku aretacij začeli brisati svoje račune na socialnih omrežjih in bežati iz Čečenije. Eden od uporabnikov spletne strani Vkontakte, je napisal, da so 16-letnega fanta ujeli v vasi, čez nekaj dni se je vrnil pretepen.