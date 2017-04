V imenu zaščite delavcev

Sindikalisti in Delavska svetovalnica pozivajo podjetje Magneti Ljubljana, naj takoj prekine pogodbe z vsemi agencijami s katerimi sodelujejo ter takoj direktno zaposlijo prav vse delavce

"Včeraj smo lahko brali o izkoriščanju delavcev agencije za posredovanje dela Podjetje Tehnika d.o.o., ki opravljajo delo v podjetju Magneti Ljubljana d.d.; če citiramo; Čeprav Albert Erman (direktor podjetja) trdi, da nadur v podjetju sploh ne prakticirajo in da morebiten presežek 40 tedensko določenih ur kompenzirajo s prostimi dnevi (enako zagotavljajo tudi v Podjetju Tehnika), pa pravijo agencijsko delavci drugače," so v svojem javnem pozivu zapisali Goran Lukić in Zlatko Hernčič iz Delavske svetovalnice, Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ter Regijska organizacija SKEI Ljubljana in okolica.

V javnem pismu so navedli tudi citat iz časnika Dnevnik, kjer je agancijski delavec podjetja Tehnika Ramiz povedal, da v Magnetih dobi le minimalno plačo, zato si sploh ne more predstavljati, da ne bi delal nadur, pa čeprav te znašajo le skromne štiri evre. Podjetje Tehnika agencijskim delavcev po njegovih besedah izplačuje nadure na roke, medtem ko naj bi redno zaposleni na »friziranih« plačilnih listih zanje prejemali nekakšno stimulacijo.

Sindikalisti in zaščitniki delavcev so v zapisu dodali, da so razmere delavcev za podjetje, ki pred tedni dobilo nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, neprimerne. Ob tej priložnosti so namreč v Megntih Ljubljana izjavili, da je "moč sodelovanja mnogokrat rešilna bilka iz krize in je tisto izjemno dogajanje, ki izkazuje razlog za optimizem".

Goran Lukić s podporniki odgovarja, da tudi oni verjamejo v moč sodelovanja, a obenem enako močno verjamemo v to, da ni nikakršne potrebe po sodelovanju z dvomljivimi delodajalci: "In kot vedno znova ponavljamo tudi v primeru drugih delodajalcev, ki uporabljajo agencije; čemu sploh uporabljate agencijsko delo? Saj je to ob pravilni (!) uporabi delovne zakonodaje in dejstvu, da agencije služijo s provizijami, dražja oblika dela. Če pa se zdi, da je to cenejša oblika dela, je pa to na račun kršenja delovne zakonodaje."

"Kot podjetje, ki je visoko spoštovano v gospodarskih krogih, vam kakršne koli morebitne nepravilnosti na račun pravic delavcev zagotovo ne koristijo, temveč ravno obratno."

"Zato vas pozivamo, da tako v imenu zaščite delavcev, ki delajo preko agencij pri vas, kot tudi v imenu zaščite vaših pravnih interesov, prekinete pogodbe z vsemi agencijami s katerimi sodelujete ter takoj direktno zaposlite prav vse delavce, ki v tem trenutku delajo preko agencij pri vas. Prav v tem trenutku to recimo počne podjetje LTH Castings," še piše v javnem pozivu.

Direktor podjetja Magneti Ljubljana Albert Erman je bil leta 2012 celo izglasovan za podjetnika leta. Titulo od leta 1991 podeljuje revija Podjetnik. Takrat je v intervjuju za Žurnal24 denimo izjavil, da je zanj nasmešek sodelavcev največja nagrada. Čas bo pokazal, ali to še vedno drži.

